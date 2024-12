WINNIPEG, MB, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Afin d'assurer l'équité entre chaque génération, il faut prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques tout en réduisant les coûts, y compris pour les écoles.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre, était accompagné de Vinh Huynh, directeur de l'école secondaire Gordon Bell à Winnipeg, au Manitoba, afin d'annoncer l'octroi d'un financement important à un projet novateur mené à cette école pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et diminuer les coûts énergétiques.

L'école secondaire Gordon Bell reçoit près de 5 millions de dollars dans le cadre du Programme de bâtiments écoénergétiques, qui relève du volet Infrastructures vertes, afin de réaliser des travaux de rénovation qui créeront un environnement scolaire confortable et résilient aux changements climatiques, tout en réduisant les coûts de fonctionnement et les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet de rénovations écoénergétiques majeures de l'école Gordon Bell vise à réduire de 51 % la consommation d'énergie, notamment en diminuant de 71 % la consommation de gaz naturel à l'école. Les économies de consommation d'énergie et de gaz naturel démontreront également le potentiel de réduction des coûts relativement aux projets de rénovation des bâtiments.

L'un des aspects clés du projet est l'élaboration d'un guide de mise à niveau, un document de référence qui permettra de communiquer des renseignements pour favoriser l'adoption d'approches d'économie d'énergie dans les écoles du Manitoba et du Canada, et qui soutiendra le matériel didactique du Collège Red River. Ce projet offre une importante vitrine qui permet d'exposer des techniques de décarbonation de nos écoles pouvant être reproduites dans plus de 640 écoles publiques au Manitoba.

Cet investissement est conforme aux engagements pris par le gouvernement du Canada dans le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui vise à renforcer la collaboration entre les différents ordres de gouvernement et à travailler plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités en vue d'une économie plus durable qui profite à tout le monde.

Au cours des neuf dernières années, les mesures fédérales de lutte contre les changements climatiques ont permis de réduire la pollution par les gaz à effet de serre tout en favorisant la croissance économique. Le gouvernement du Canada saisit l'occasion qui se présente de bâtir une économie forte avec des emplois durables et bien rémunérés, et d'assurer un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Je tiens à féliciter l'école secondaire Gordon Bell pour son leadership. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons lutter contre les changements climatiques tout en réalisant des économies. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour la population canadienne. En cette période de défis liés à l'abordabilité et aux changements climatiques, des initiatives comme le projet de rénovations majeures à l'école secondaire Gordon Bell mettent en œuvre des mesures essentielles aux Canadiennes et aux Canadiens de tous âges, au rythme et à l'échelle demandés. Grâce à des investissements comme celui annoncé aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait économiser de l'argent à la population, crée des emplois et saisit les possibilités économiques liées aux bâtiments écoénergétiques. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Winnipeg est une plaque tournante pour l'innovation verte et l'action climatique. L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple pour les étudiants de la collectivité et de partout au Manitoba. Le leadership de l'école secondaire Gordon Bell mérite d'être applaudi, et je suis fier que nous ayons accordé un investissement fédéral de près de 5 millions de dollars à cet établissement, ce qui l'aidera grandement à réduire ses coûts énergétiques pendant des années à venir. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, et député de Winnipeg-Sud

« Les Manitobaines et les Manitobains constatent de leurs propres yeux les répercussions des changements climatiques et ils veulent savoir que les gouvernements et les établissements d'enseignement travaillent ensemble à protéger l'environnement pour nos enfants et nos petits-enfants. Notre gouvernement félicite le gouvernement du Canada pour cet investissement important visant à soutenir des rénovations qui réduiront la consommation d'énergie et de gaz naturel à l'école secondaire Gordon Bell, créant ainsi un environnement confortable et résilient aux changements climatiques pour les élèves, le personnel et toutes les personnes qui visitent cette école située au cœur de Winnipeg. »

- L'honorable Tracy Schmidt, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, ministre responsable de la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, et ministre par intérim de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance

« La Division scolaire de Winnipeg est fière de collaborer avec le gouvernement du Canada et la province du Manitoba dans le cadre du projet de rénovations de l'école Gordon Bell. Grâce à ce financement, l'établissement scolaire bénéficiera d'une modernisation indispensable et deviendra un chef de file en matière d'atténuation des changements climatiques et d'action pour le climat. Nous sommes heureux que l'école Gordon Bell soit un laboratoire d'apprentissage qui inspirera les apprenants à prendre des mesures importantes pour lutter contre les changements climatiques. »

- Matthew Henderson, surintendant et directeur général, Division scolaire de Winnipeg

Le projet de rénovations écoénergétiques majeures de l'école secondaire Gordon Bell vise à réduire la consommation d'énergie et de gaz naturel à l'école secondaire Gordon Bell grâce à des améliorations écoénergétiques en profondeur. L'école a déjà reçu du financement pour réaliser l'ingénierie de base du projet de rénovations.

vise à réduire la consommation d'énergie et de gaz naturel à l'école secondaire grâce à des améliorations écoénergétiques en profondeur. L'école a déjà reçu du financement pour réaliser l'ingénierie de base du projet de rénovations. Un financement de 4 867 306 dollars a été accordé à la province du Manitoba dans le cadre du Programme de bâtiments écoénergétiques de Ressources naturelles Canada .

a été accordé à la province du dans le cadre du Programme de bâtiments écoénergétiques de Ressources naturelles . L'un des principaux résultats est l'élaboration d'un guide de mise à niveau, qui permettra de communiquer des idées à l'échelle du Manitoba et du Canada afin de soutenir des approches d'économie d'énergie reproductibles dans les écoles et de fournir du contenu pour les cours du Collège Red River . Le projet devrait démontrer un potentiel de réduction des coûts, améliorer la transmission des connaissances et accroître l'état de préparation à l'adoption de mesures similaires.

et du afin de soutenir des approches d'économie d'énergie reproductibles dans les écoles et de fournir du contenu pour les cours du Collège . Le projet devrait démontrer un potentiel de réduction des coûts, améliorer la transmission des connaissances et accroître l'état de préparation à l'adoption de mesures similaires. Le secteur des bâtiments occupe la troisième place parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Canada . La quasi-totalité des émissions des bâtiments, c'est-à-dire plus de 96 %, provient de l'équipement de chauffage des locaux et de l'eau. Des changements importants visant à améliorer la situation sont en cours dans le secteur des bâtiments. Ces changements pourraient créer des centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs factures d'énergie.

. La quasi-totalité des émissions des bâtiments, c'est-à-dire plus de 96 %, provient de l'équipement de chauffage des locaux et de l'eau. Des changements importants visant à améliorer la situation sont en cours dans le secteur des bâtiments. Ces changements pourraient créer des centaines de milliers d'emplois et aider les Canadiens et les Canadiennes à réduire leurs factures d'énergie. La modernisation des bâtiments existants, la construction de bâtiments écologiques dès le départ et le recours à des solutions de rechange à l'équipement de chauffage alimenté par des combustibles fossiles, comme les thermopompes électriques, permettront au Canada de respecter ses engagements à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050.

de respecter ses engagements à l'égard de la carboneutralité d'ici 2050. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada , réduire les factures d'énergie et accroître l'offre de logements écoénergétiques et résilients au Canada , il faut accélérer la modernisation d'environ 10 millions de bâtiments et construire des millions de nouveaux bâtiments carboneutres au cours des prochaines décennies.

