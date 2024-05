OHSWEKEN, ON, le 21 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit plus de 2,8 millions de dollars pour rendre le campus de l'École polytechnique des Six Nations plus écoénergétique et plus accessible. Cet investissement a été annoncé par le ministre Sean Fraser et la présidente‑directrice générale de l'École polytechnique des Six Nations, Rebecca Jamieson.

Ce projet permettra de remplacer le système de chauffage géothermique en place, d'effectuer le ravalement de la façade extérieure, d'installer des chaudières à haut rendement et de remplacer plus de 400 luminaires et appareils électriques par des DEL et des unités écoénergétiques, ce qui permettra de réduire les dépenses du campus. En outre, trois rampes en béton seront ajoutées aux entrées et aux sorties, des leviers accessibles seront installés sur toutes les portes intérieures et l'ascenseur qui est déjà en fonction sera modernisé. Enfin, un générateur de secours de 150 kilowatts sera également acheté afin de répondre aux besoins en cas de panne d'électricité.

L'École polytechnique des Six Nations dispense un savoir, une éducation et une formation autochtones de nature communautaire par le biais de programmes d'enseignement secondaire et postsecondaire qui comprennent l'alphabétisation et les compétences essentielles, le programme STIAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), les stages d'apprentissage et le perfectionnement professionnel.

« Je suis très fier de ce partenariat avec l'École polytechnique des Six Nations et de ses répercussions. En Ontario et dans tout le Canada, nous continuerons de collaborer avec des organismes communautaires comme l'École polytechnique des Six Nations pour soutenir leur travail. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les améliorations apportées au campus de l'École polytechnique des Six Nations, qui ont été possibles grâce au programme BCVI, contribueront de manière considérable à la durabilité du campus, tout en soutenant notre engagement à offrir un environnement d'apprentissage accueillant, accessible et sain ».

Rebecca Jamieson, présidente-directrice générale, Six Nations Polytechnic

Le gouvernement fédéral investit 2 800 125 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 29,9 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 140 tonnes.

Le Programme BCVI a été créé pour appuyer le plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, tout en permettant de renforcer la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, tout en permettant de renforcer la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

