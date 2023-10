L'École des entrepreneurs du Québec lance le projet FAIR.E : une initiative pancanadienne bilingue et inclusive pour mieux outiller les femmes entrepreneures

MONTRÉAL, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Appuyée par le gouvernement du Canada, l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est fière d'annoncer un projet d'envergure pour le développement des compétences entrepreneuriales des femmes dans six provinces canadiennes. Le lancement du projet FAIR.E a eu lieu aujourd'hui, au campus de Montréal de l'ÉEQ, en présence de la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez. Grâce à des partenaires de développement économique locaux, les parcours du projet FAIR.E outilleront des femmes du Québec, de l'Ontario, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, ainsi que de Terre-Neuve-Labrador grâce à une offre en ligne bilingue axée sur l'accessibilité et l'inclusivité.

Le projet FAIR.E (Flexibilité, Action, Inclusivité, Réalisation, Entrepreneuriat) vient joindre une diversité de femmes entrepreneures, et spécifiquement les femmes moins bien desservies par les services aux entreprises, y compris les femmes autochtones, immigrantes, en situation de handicap, issues des communautés LGBTQ2S+ ou des communautés rurales et éloignées ou nordiques.

Le projet s'inscrit dans le cadre du Programme de développement des petites entreprises et de l'entrepreneuriat (PDPEE) du ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), un programme qui vise à éliminer les obstacles au démarrage, au maintien et à la croissance d'une petite ou moyenne entreprise (PME), en particulier pour les groupes dignes d'équité.

Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada, trois parcours (DÉMARRER, VENDRE ET CROÎTRE) seront offerts gratuitement à 1 800 femmes entrepreneures, sans critères de sélection quant à l'âge, l'industrie ou le stade de l'entreprise. Pour réaliser ce projet, l'ÉEQ s'allie avec des partenaires canadiens de développement économique local, soient la Société économique de l'Ontario et Kaléidoscope Social Impact (pour les provinces maritimes).

Citations

« Je suis heureuse de donner le coup d'envoi à la Semaine de la PME de 2023 en annonçant, de concert avec l'École des entrepreneurs du Québec, un soutien si pertinent pour les femmes en entrepreneuriat. Ce sont de bonnes nouvelles pour près de 2 000 entreprises canadiennes de propriété féminine, et il s'agit d'une autre mesure concrète que prend notre gouvernement pour éliminer les obstacles qui se dressent devant les femmes au moment de démarrer leur entreprise. Quand on favorise l'inclusion au sein de l'économie, on favorise également la prospérité en plus de la création de bons emplois pour les citoyens de la classe moyenne partout au pays. J'invite les Canadiens à m'emboîter le pas cette semaine en soutenant les entreprises locales et en soulignant leurs précieuses contributions à l'économie et au sein de nos communautés. » L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise.

« Depuis plusieurs années, l'École s'investit à transférer son savoir-faire à des organisations de développement économique locales. Nous croyons que chaque territoire comporte des réalités distinctes et que le travail d'accompagnement et de développement de l'entrepreneuriat en est un de terrain. C'est avec cette envie de servir le mieux possible les entrepreneurs de tous types que nous allions nos forces avec nos partenaires de développement économique à l'échelle nationale et internationale. Nous agissons ensemble comme agents transformateurs pour les entrepreneurs afin de les rendre plus confiants, compétents et résilients dans un monde en constant changement. » Michel Fortin, directeur général de l'ÉEQ.

Pour en savoir plus sur FAIR.E

Veuillez consulter le site web du projet : www.eequebec.com/faire-fr/

Bailleur de fonds

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

Partenaires du projet

Société économique de l' Ontario -- Ontario

-- Kaléidoscope Social Impact -- Provinces maritimes

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ)

L'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL dont la mission est de développer les compétences des entrepreneurs de tous les horizons en offrant un milieu d'apprentissage accessible, innovant et collaboratif. L'ÉEQ vise l'acquisition de compétences pratiques par l'expérience et la résolution de problèmes concrets en entreprise. Elle mise sur l'acquisition des aptitudes requises pour le démarrage et la croissance d'entreprise. Son expertise repose sur 38 ans d'expérience auprès de milliers d'entrepreneurs du Québec et d'ailleurs, l'ÉEQ ayant transféré son expertise en accompagnement de l'entrepreneuriat dans plus de 21 pays.

