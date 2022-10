L'ÉCOLE DES ENTREPRENEURS DU QUÉBEC ET COMMERCE INTERNATIONAL QUÉBEC S'ALLIENT POUR SOUTENIR LES FEMMES ENTREPRENEURES DANS LEURS AMBITIONS D'EXPORTATION

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le projet de Soutien aux femmes entrepreneures de l'École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) se verra enrichi, à partir du lundi 24 octobre prochain, d'un quatrième parcours de formation pour les femmes entrepreneures, celui-ci dédié à la préparation à l'exportation et réalisé grâce à un partenariat avec le Réseau des Organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) de Commerce International Québec.

Logo Stratégie Féminine (Groupe CNW/École des entrepreneurs du Québec)

Au même titre que les trois autres formations (lancement d'entreprise, vente et croissance) offertes par le Projet de soutien aux femmes entrepreneures de l'ÉEQ, ce nouveau programme sera composé de trois volets : diffusion de contenus théoriques grâce à des capsules de formation asynchrones, accès à une communauté via un groupe Facebook dédié et mise en place de « discussions thématiques » hebdomadaires, puis des heures d'accompagnement individuel et collectif. Le parcours vise à la fois à connaître les principaux éléments à réfléchir avant de commencer à exporter et aussi à se préparer à l'exportation, notamment en bâtissant et en réalisant un plan voué à une exportation réussie.

Les entrepreneures qui prendront part à cette formation auront quatre mois pour utiliser les heures d'accompagnement auxquelles elles ont accès; les capsules de formation seront quant à elles disponibles durant six mois. D'ici le 31 mars 2023, l'ÉEQ a pour objectif d'outiller 85 femmes dans le développement de leurs compétences entrepreneuriales en exportation, qui s'ajouteront aux 1200 entrepreneures qu'elle a déjà accompagnées avec ses différents programmes.

« Grâce à ce partenariat majeur avec le Réseau des ORPEX, les entrepreneures du Québec disposent désormais d'une nouvelle corde à leur arc pour développer encore davantage leurs opportunités de croissance et d'exportation. C'est une alliance naturelle qui s'opère entre nos deux équipes, qui mise sur l'approche unique de l'ÉEQ en développement des compétences entrepreneuriales, et l'expertise de pointe des ORPEX en matière d'exportation. Nous avons hâte de pouvoir accompagner de nouvelles entrepreneures déterminées et ambitieuses. »

- Michel Fortin, directeur général, École des entrepreneurs du Québec

« En tant que Présidente de Commerce International Québec, je suis doublement fière de ce nouveau partenariat. D'abord pour la mise en commun de nos expertises, puis pour l'accompagnement sur mesure qui permettra aux femmes entrepreneures d'être bien préparées et de réussir leur conquête des marchés hors Québec. »

- Nadine Brassard, présidente, Commerce International Québec

À propos du programme de Soutien aux femmes entrepreneures

Le projet de Soutien aux femmes entrepreneures (SFE) offre présentement trois parcours virtuels et s'apprête donc à démarrer le quatrième, ainsi qu'un bootcamp axé sur le développement des compétences et du savoir-être. Il accompagne des femmes entrepreneures de toutes les régions du Québec, sans discrimination d'âge, d'origine ou de secteurs d'activités, dans les étapes de démarrage, de commercialisation ou de croissance d'entreprise. Le programme est soutenu financièrement par Développement économique du Canada pour les régions du Québec et s'insère dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement fédéral, dont l'objectif est d'aider les femmes à faire croître leurs entreprises et doubler le nombre d'entreprises à propriété féminine d'ici 2025 au Canada. L'École a déjà accompagné près de 1270 entrepreneures depuis le lancement du projet SFE en 2020, en collaboration avec de précieux partenaires.

L'ÉEQ s'allie donc aujourd'hui avec le Réseau des ORPEX pour proposer ce quatrième parcours, consacré à la préparation à l'exportation.

À propos de l'École des entrepreneurs du Québec

Prônant un modèle accessible, rassembleur et novateur, l'ÉEQ est l'unique réseau d'écoles dédié au développement des compétences des entrepreneur.e.s. Elle vise l'acquisition de compétences pratiques par l'expérience entrepreneuriale et la résolution de problèmes concrets en entreprise. Son savoir-faire repose sur ses 37 ans d'expérience de formation et d'accompagnement en entrepreneuriat.

Avec 8 campus actifs et une offre en ligne étoffée, l'ÉEQ mise sur la complémentarité et la collaboration avec l'écosystème provincial de soutien à l'entrepreneuriat pour soutenir le talent en affaires partout au Québec.

À propos du Réseau des ORPEX du Québec

Commerce International Québec assure le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec par l'entremise de ses membres, les 20 organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX). Commerce International Québec regroupe 20 équipes de professionnels spécialisés à l'international et entièrement dédiés à l'accompagnement des 10 000 PME québécoises exportatrices partout au Québec. www.ciquebec.ca

Ce parcours est rendu possible grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) dans le cadre de sa Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE).

