L'échange des points accumulés sur les cartes de crédit contre des achats quotidiens augmente en période de pandémie

Les échanges contre des articles ont augmenté de 72 % depuis mars

TORONTO, le 6 août 2020 /CNW/ - Alors que l'été est bien entamé, de nombreux Canadiens utiliseraient en temps normal les points accumulés sur leurs cartes de crédit pour réserver des vacances, mais avec des restrictions de voyage encore en place, ils sont tout aussi nombreux à repenser leurs échanges pour tirer le maximum de leurs vacances à la maison sans toucher à leur portefeuille.

De mars à juin, l'échange de primes de CIBC Aventura contre des articles et des cartes-cadeaux a augmenté considérablement, selon les données de la CIBC :

Les articles dans les catégories comme l'électronique, la maison et les rénovations domiciliaires ont augmenté de 72 %

Les cartes-cadeaux dans les catégories de l'épicerie et de la vente au détail ont augmenté de 8 %

Pour les Canadiens qui songent à la façon dont ils peuvent échanger les points de leurs cartes de crédit au-delà des voyages, il y a de nombreuses façons d'utiliser les points dans la vie quotidienne. Les points peuvent être tout aussi bons que de l'argent comptant pour faire des achats quotidiens, rembourser le solde de votre carte de crédit ou même faire un don à un organisme de bienfaisance.

« Les points ne sont pas souvent considérés comme un actif financier, mais ils peuvent procurer un avantage immédiat lorsqu'il s'agit de besoins quotidiens, a déclaré Jennifer Davidson, vice-présidente, Produits de cartes, CIBC. Bien que les échanges de points contre des voyages aient considérablement diminué, les clients trouvent avantageux d'utiliser leurs points Aventura là où cela compte le plus pour eux dans la situation actuelle. Il est important de considérer vos points comme n'importe quel autre actif qui peut servir à payer des achats quotidiens ou à rembourser un prêt ou un solde de crédit. »

En visitant le site Primes Aventura, les clients peuvent facilement échanger leurs points Aventura en ligne :

Magasinez le catalogue de primes - parcourez plus d'un millier d'articles à acheter avec vos points, comme des articles pour la maison, de l'électronique et des vêtements, ainsi que des cartes-cadeaux numériques pour usage personnel ou à remettre à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin.

Faites un don à un organisme de bienfaisance - échangez des points contre un bon Charitable Impact afin de rediriger des points à des milliers d'organismes de bienfaisance canadiens enregistrés, y compris des organismes locaux et nationaux.

- échangez des points contre un bon Charitable Impact afin de rediriger des points à des milliers d'organismes de bienfaisance canadiens enregistrés, y compris des organismes locaux et nationaux. Accédez à des articles de détaillants en ligne reconnus - il vous suffit de vous connecter à votre compte Primes CIBC et de cliquer sur le lien du détaillant en ligne sur la page de magasinage.

Paiement avec des points :

Grâce aux services bancaires en ligne et mobiles, les clients peuvent appliquer des points aux transactions récentes par carte de crédit ou utiliser des points pour simplement rembourser un solde de carte de crédit, un prêt ou une marge de crédit.

Récemment, la CIBC a offert aux Canadiens la possibilité de recevoir deux fois plus de points sur leurs cartes de crédit assorties de primes de la CIBC lorsqu'ils dépensent dans des restaurants locaux dans le cadre du programme Récompenses Relance de la CIBC.

