La marque d'eau alcaline ionisée de première qualité est maintenant disponible chez certains détaillants de l'Ontario

TORONTO, le 20 juin 2023 /CNW/ - L'eau EssentiaMD, pionnière de l'eau alcaline ionisée aux États-Unis, a annoncé son expansion au Canada. EssentiaMD utilise un processus d'ionisation exclusif pour produire une eau avec un pH d'au moins 9,5 au goût pur et doux. À la suite de son succès sur le marché américain, où elle s'est imposée comme la meilleure marque d'eau alcaline et la marque d'eau embouteillée la plus vendue dans le réseau naturel*, EssentiaMD sera désormais disponible chez un certain nombre de détaillants en Ontario, notamment Loblaws, Longo's, Metro, Circle K et en ligne sur Amazon.ca, Well.ca et d'autres sites.

« Chez EssentiaMD, nous croyons qu'une bonne hydratation peut aider à promouvoir un sentiment de renouveau pour que le corps et l'esprit puissent se concentrer sur l'atteinte de nos objectifs, a déclaré Lina Benkhaldoun, responsable, Marketing chez EssentiaMD Canada. Avec cette expansion, nous sommes impatients de faire découvrir au Canada notre eau alcaline ionisée et de poursuivre le succès éprouvé de la marque en Amérique du Nord. »

Avec pour mission de nourrir les passions et la résilience, EssentiaMD est fière de s'associer à une liste dynamique d'athlètes, de designers et d'artistes de haut niveau, qui ont tous une chose en commun : une volonté implacable de perfectionner leur art en ne reculant devant rien dans la poursuite de leurs objectifs. Plus récemment, la marque a dévoilé son partenariat avec l'actrice et productrice de renom Millie Bobby Brown. Millie est connue pour ses rôles marquants dans plusieurs séries et films acclamés par la critique. Elle est également une productrice accomplie et une chef d'entreprise, en tant que fondatrice de sa propre gamme de produits de beauté et de soins de la peau.

EssentiaMD collabore également avec d'autres partenaires :

Tate McRae , une auteure-compositrice-interprète canadienne, dont le morceau à succès you broke me first a été diffusé plus d'un milliard de fois et s'est hissé à la première place du classement des 40 meilleures chansons diffusées sur les radios américaines. Cet accomplissement lui a valu une place sur la liste 30 Under 30 de Forbes, célébrant le succès de 30 entrepreneurs et vedettes de moins de 30 ans; elle la plus jeune musicienne à se classer sur cette liste.

, une auteure-compositrice-interprète canadienne, dont le morceau à succès a été diffusé plus d'un milliard de fois et s'est hissé à la première place du classement des 40 meilleures chansons diffusées sur les radios américaines. Cet accomplissement lui a valu une place sur la liste de Forbes, célébrant le succès de 30 entrepreneurs et vedettes de moins de 30 ans; elle la plus jeune musicienne à se classer sur cette liste. Patrick Mahomes , ambassadeur de longue date d'Essentia MD et seul quart-arrière de l'histoire à avoir réussi des lancers totalisant plus de 5 000 verges en une seule saison, tant à l'université qu'au sein de la ligue professionnelle.

, ambassadeur de longue date d'Essentia et seul quart-arrière de l'histoire à avoir réussi des lancers totalisant plus de 5 000 verges en une seule saison, tant à l'université qu'au sein de la ligue professionnelle. Yoon Ahn , une célèbre designer de bijoux et de vêtements contemporains, associe un style urbain décontracté à des pièces sophistiquées et à des éléments inspirés du pop art.

, une célèbre designer de bijoux et de vêtements contemporains, associe un style urbain décontracté à des pièces sophistiquées et à des éléments inspirés du pop art. Jimmy Butler , six fois étoile de la ligue et géant médaillé dans le monde du basketball professionnel.

, six fois étoile de la ligue et géant médaillé dans le monde du basketball professionnel. Justin Fields , sélectionné au premier tour du repêchage professionnel de 2021, est le deuxième quart-arrière de l'histoire de son équipe à réussir un gain en course de 100 verges.

Visitez le site essentiawater.com/canada pour en savoir plus.

À propos d'EssentiaMD Sub, LLC :

La philosophie d'Essentia est d'inspirer les gens partout dans le monde à faire les choses qui comptent le plus pour eux. EssentiaMD Sub, LLC, dont le siège social se trouve à Bothell, WA, a été la première à proposer de l'eau alcaline ionisée en 1998 et est réputée pour son processus d'ionisation unique. Il s'agit de la marque d'eau alcaline la plus vendue aux États-Unis*. Pour en savoir plus sur EssentiaMD, visitez le site essentiawater.com/canada/ ou suivez EssentiaMD sur Facebook, Twitter ou Instagram.

* Selon les données de ventes nationales (SPINS/IRI/WFM sur 52 semaines). Période se terminant le 7 août 2022.

