EAU ESSENTIA(MC) ANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA JOUEUSE CANADIENNE DE BASKETBALL PROFESSIONNEL, NATALIE ACHONWA

TORONTO, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Eau EssentiaMC, l'eau alcaline ionisée au pH de 9,5 ou plus, a annoncé un nouveau partenariat avec la joueuse de basketball de l'équipe nationale du Canada, Natalie Achonwa. La campagne « Ne laissez rien vous arrêter » de la marque souligne la façon dont Essentia fournit une hydratation qui permet aux athlètes de poursuivre leurs objectifs.

EAU ESSENTIAMCANNONCE UN PARTENARIAT AVEC LA JOUEUSE CANADIENNE DE BASKETBALL PROFESSIONNEL, NATALIE ACHONWA (Groupe CNW/Essentia Canada)

Dans le cadre de son lancement à grande échelle au Canada, Essentia annonce Natalie Achonwa comme la première athlète féminine canadienne à rejoindre la Nation Essentia, un groupe dynamique d'athlètes, de designers et d'artistes de haut niveau, qui ont tous un point en commun : une volonté implacable de perfectionner leur art en ne laissant rien les arrêter dans la poursuite de leurs objectifs.

« La reprise du basketball pour me remettre en forme et sur pied après l'accouchement a été un défi, mais également une merveilleuse expérience. Cela m'a rendue plus forte », a déclaré Natalie Achonwa. « En tant qu'athlète, je pense qu'il y a une grande force à se lever chaque matin, à choisir de faire des efforts et à croire en soi pour atteindre ses objectifs. J'espère que cette campagne incitera les gens à se dépasser et à repousser leurs limites pour poursuivre leurs rêves », ajoute-t-elle.

À l'âge de 16 ans, Natalie Achonwa a marqué l'histoire en devenant la plus jeune joueuse à intégrer l'équipe nationale senior féminine de basketball du Canada. Depuis, elle a représenté l'Équipe Canada dans plus de 117 matchs lors de divers tournois internationaux, dont quatre Jeux olympiques.

« Chez Essentia, nous croyons que l'hydratation a un potentiel transformateur qui permet aux Canadiennes et Canadiens de poursuivre leurs rêves et de réaliser leurs ambitions », déclare Lisa Beausoleil, présidente de la division Eaux de Nestlé Canada. « En ayant la passion et la résilience au cœur de toutes nos actions, nous ne pouvons imaginer une meilleure partenaire pour diriger la Nation Essentia du Canada. »

La campagne « Ne laissez rien vous arrêter », lancée pour la première fois en 2021, a déjà présenté des partenaires issus du groupe dynamique d'Essentia comprenant des athlètes, des designers et des artistes. Il s'agit notamment de la vedette du basketball Jimmy Butler, du quart-arrière de Chicago Justin Fields, de la créatrice de mode Yoon Ahn et de l'autrice-compositrice-interprète canadienne Tate McRae, qui font preuve de résilience et se consacrent chacun à leur manière à la réalisation de leurs objectifs.

L'Eau Essentia peut maintenant être achetée dans les grandes pharmacies et épiceries, ainsi que chez les détaillants de dépannage au Canada.

Visitez le site essentiawater.com/canada-fr/ pour en savoir plus.

À propos d'EssentiaMD Sub, LLC :

La philosophie d'Essentia est d'inspirer les gens partout dans le monde à faire les choses qui comptent le plus pour eux. EssentiaMC Sub, LLC, dont le siège social se trouve à Bothell (Washington), a été la première à proposer de l'eau alcaline ionisée en 1998 et est réputée pour son processus d'ionisation unique. Il s'agit de la marque d'eau alcaline la plus vendue aux États-Unis*. Pour en savoir plus sur EssentiaMC, visitez le site essentiawater.com/canada-fr/ ou suivez EssentiaMC sur Facebook, Twitter ou Instagram.

* Selon les données de ventes nationales (SPINS/IRI/WFM sur 52 semaines). Période se terminant le 7 août 2022.

