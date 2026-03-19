SHANGHAI, 19 mars 2026 /CNW/ - Le 15 mars, l'Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) s'est conclue après quatre journées dynamiques, réunissant plus de 1 200 entreprises et innovateurs mondiaux pour mettre en valeur la vie intelligente alimentée par l'IA. Les chiffres préliminaires de l'AWE montrent que la fréquentation a bondi de plus de 30% par rapport à l'année précédente, ce qui en fait la plus grande exposition de technologies grand public au monde.

AWE2026

Le lieu principal du Shanghai New International Expo Centre s'étendait sur plus de 140 000 mètres carrés, attirant des centaines de milliers de visiteurs pour des expériences immersives. La zone de coopération commerciale internationale du hub oriental de Shanghai présentait une entrée simplifiée pour les participants internationaux avec préinscription et accès sans visa, leur permettant d'assister au spectacle à leur arrivée.

Avec pour thème « L'IA au service d'un avenir encore plus intelligent », l'AWE2026 a vu des entreprises de premier plan montrer comment l'IA transforme tous les aspects de la vie intelligente.

Haier et Dreame se sont démarqués avec des expositions de plus de 10 000 mètres carrés chacune. Haier a dévoilé son AI Eye 2.0 amélioré et lancé la gamme Seeker d'appareils intelligents L4, comprenant trois types de robots de service ménager pour le nettoyage, la compagnie et l'assistance domestique. Dreame a présenté un écosystème complet couvrant les appareils intelligents, les smartphones, les véhicules, l'exploration aérospatiale, la gestion de l'énergie et la puissance de calcul, avec des débuts phares comprenant un robot pliant les vêtements, son processeur mobile « Chixiao 01 » développé en interne et le Nebula NEXT 01X.

Dans le domaine de la maison intelligente, des marques comme Haier, Huawei, Hisense, Siemens et Panasonic ont mis en évidence des produits d'IA profondément intégrés, montrant le passage des appareils passifs aux appareils de service actif.

La robotique des services à domicile s'est imposée comme un point culminant : des entreprises comme Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs et Dreame ont dévoilé tout, des robots compagnons aux cuisines robotisées aux appareils de nettoyage sur roues et même volants, ouvrant ainsi de nouveaux niveaux de vie mains libres.

L'IA incarnée a également pris le devant de la scène. Des entreprises comme Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth, Genisom AI et d'autres ont présenté des robots capables de tâches complexes, de l'emballage à la broderie en passant par le dévissage des bouchons de bouteilles, montrant des progrès rapides en matière de perception et de contrôle des mouvements.

Dans le secteur des terminaux intelligents, des marques comme Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot et Sky Motor ont présenté des solutions de prochaine génération, y compris des véhicules électriques, des avions amphibies, des voitures volantes et des deux roues intelligentes. Pendant ce temps, des entreprises comme Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid et Orka Tech ont dévoilé la dernière vague d'appareils alimentés par l'IA, des lunettes intelligentes et des téléphones intelligents aux PC, aux écouteurs-boutons et aux caméras d'action.

Au-delà des appareils, l'AWE2026 a également mis en lumière des percées dans les puces et l'informatique d'Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen et Moore Threads, ainsi que des technologies d'affichage de nouvelle génération de Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong et Skyworth, et des innovations d'interface cerveau-ordinateur de BrainCo, Stonehill et d'autres ont mis en évidence les avancées en matière d'intégration homme-machine.

L'année 2026, saluée comme « l'année de la robotique », a donné le coup d'envoi à la spectaculaire vitrine d'IA de l'AWE2026, en clarifiant une chose : l'avenir est là. Alors que près de 10 000 produits intelligents passent des salles d'exposition à la vie quotidienne et que l'interaction homme-machine devient plus fluide, la RHM signale plus que l'innovation - elle marque le point de départ d'une transformation à l'échelle de l'industrie, accélérant une nouvelle ère de coexistence homme-machine.

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SOURCE AWE

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