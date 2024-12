OTTAWA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Au 21e siècle, bâtir un réseau d'électricité propre, fiable et abordable est le meilleur moyen de fournir à une économie en croissance l'énergie à faible coût dont elle a besoin pour faire face à la concurrence. Aujourd'hui, 85 % de l'électricité du Canada est produite à partir de sources propres, comme l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et le nucléaire, et c'est en grande partie la raison pour laquelle des entreprises de partout dans le monde choisissent d'investir dans les travailleurs et les entreprises du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont publié la stratégie L'avenir énergétique du Canada, qui présente notre feuille de route pour bâtir un réseau d'électricité plus abordable, plus fiable et plus propre afin d'aider à répondre à la demande croissante. Dans le cadre de ce plan, les ministres ont également publié la version définitive du Règlement sur l'électricité propre, qui cimentera la position du Canada en tant que géant mondial de l'électricité propre. L'avenir énergétique du Canada permettra de créer de nouvelles possibilités économiques pour les travailleurs et les investisseurs, de réduire les factures d'énergie pour les familles canadiennes, et de lutter contre les changements climatiques.

La stratégie dévoilée aujourd'hui reconnaît que l'économie exige de plus en plus d'électricité propre. L'approvisionnement constant en électricité propre et abordable du Canada a déjà attiré des investissements de Volkswagen, de Honda, de General Motors, de Stellantis, de Michelin et de nombreux autres qui choisissent de construire leurs produits au Canada. Ces investissements soutiennent déjà des emplois bien rémunérés et à long terme dans le secteur manufacturier pour des générations de travailleurs canadiens, et bien souvent dans des postes syndiqués. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada envoie un message clair aux investisseurs et à l'industrie de l'électricité : il est temps de produire davantage d'électricité propre canadienne pour les communautés et les industries, tout en continuant de créer de bons emplois pour les travailleurs canadiens. Le Canada accélère également les travaux déjà en cours, stimulés par l'aide sans précédent qui se chiffre en milliards de dollars octroyés par le gouvernement fédéral, notamment par le truchement du crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre.

Les critères du crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre ont été scellés dans l'énoncé économique de l'automne. La certitude et l'aide que ce crédit d'impôt procure maintenant aux gouvernements, aux services publics et aux entreprises indépendantes à l'échelle du pays contribueront à stimuler la réalisation de nouveaux projets d'électricité propre. Ce crédit d'impôt fait partie de l'aide fédérale de plus de 60 milliards de dollars prévue au cours de la prochaine décennie, qui multipliera et accélérera la construction de projets.

Partout au Canada, l'électrification permet aux familles de réaliser des économies sur leurs factures globales d'énergie. Dans de nombreuses régions du Canada, les énergies renouvelables constituent les sources d'électricité les moins onéreuses du réseau, et des milliers de ménages canadiens réduisent leurs frais d'énergie chaque année du fait qu'ils se tournent vers des voitures hybrides ou électriques, qu'ils installent des thermopompes ou qu'ils adoptent d'autres technologies plus économiques qui fonctionnent à l'électricité. Il est plus facile que jamais de se tourner vers de telles options écologiques, grâce aux incitatifs à l'achat et aux programmes de remises du gouvernement fédéral qui contribuent à mettre des centaines de dollars de plus dans les poches des familles canadiennes chaque mois.

En plus des investissements sans précédent annoncés au cours des dernières années, le Règlement sur l'électricité propre, qui a été parachevé aujourd'hui, fournit des garde-fous qui veilleront à ce que de nouveaux investissements soient effectués dans la production d'électricité afin de soutenir le réseau électrique propre qui constituera la pierre d'assise des efforts du Canada pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050. L'élaboration du Règlement a été éclairée pendant près de trois ans par une série de consultations exhaustives menées auprès des gouvernements provinciaux et territoriaux, des fournisseurs d'électricité, des peuples autochtones, des organisations syndicales, des experts et de la population canadienne en général. Cette vaste consultation nous a permis d'apporter des changements qui répondent aux préoccupations fondées sur des données probantes, ce qui a abouti à un règlement final qui établit un meilleur équilibre entre l'abordabilité, la fiabilité et la réduction des émissions.

La croissance de la demande d'électricité au Canada doit s'accompagner d'une augmentation de l'offre. La possibilité d'alimenter nos collectivités en électricité propre, abordable et fiable est une bonne nouvelle à tous points de vue, y compris pour nos travailleurs du secteur de l'énergie, pour l'abordabilité et pour l'environnement. Le plan de lutte contre les changements climatiques du Canada a permis pour la première fois de réduire la pollution par les gaz à effet de serre, tout en maintenant la croissance de notre économie - et c'est en grande partie grâce au leadership du secteur de l'électricité. De concert avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, les services publics et les fournisseurs d'électricité, nous saisirons l'occasion qui se présente de bâtir une économie forte et d'assurer un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants.

« La stratégie L'avenir énergétique du Canada est notre plan pour accélérer le développement de l'énergie propre grâce à un ensemble sans précédent d'investissements et de mesures de délivrance de permis, couplés à la publication de la version définitive du Règlement sur l'électricité propre. Il s'agit d'un plan qui réduit les factures d'énergie des ménages canadiens tout en répondant de façon fiable à la demande croissante d'électricité, en créant de bons emplois syndiqués en plus grand nombre et en permettant d'éviter de polluer notre air car il prévient la production d'émissions atmosphériques équivalant au retrait de 55 millions de voitures de la circulation. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Dans chaque province et territoire, notre avantage concurrentiel en matière d'électricité propre représente d'énormes possibilités et aide les Canadiennes et les Canadiens à économiser davantage sur leurs factures d'énergie. À mesure que nous construirons de nouvelles capacités de production d'électricité pour répondre à la demande croissante, nous veillerons à le faire en plaçant la fiabilité et l'abordabilité au cœur de nos préoccupations et dans l'optique de laisser un avenir plus propre et plus prospère à nos enfants et petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Règlement sur l'électricité propre contribuera à améliorer notre santé et à renforcer notre économie. Il s'agit d'un plan visant à moderniser et à étendre le réseau électrique du Canada. Il se traduira par de bons emplois pour les travailleurs canadiens, un réseau sûr et fiable et une diminution de la pollution atmosphérique liée aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires cérébraux et au cancer du poumon. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Dans l'histoire de l'énergie, nous avons connu l'ère du charbon et l'ère du pétrole, et nous entrons maintenant à grande vitesse dans l'ère de l'électricité, qui définira l'évolution du système énergétique mondial et qui sera de plus en plus basée sur des sources d'électricité propres.

- Fatih Birol (Ph. D.), directeur exécutif, Agence internationale de l'énergie

"En tant que centre national pour la participation des Premières Nations à un avenir énergétique prospère et durable, Indigenous Clean Energy soutient l'importance vitale de la stratégie L'avenir énergétique du Canada, y compris les investissements et la réglementation dans le cadre de la stratégie qui renforcent le leadership autochtone.

- James Jenkins, directeur exécutif, Indigenous Clean Energy

« Compte tenu des conditions de travail favorables, comme les salaires en vigueur et les exigences de formation associées aux crédits d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre, et avec la publication du nouveau Règlement sur l'électricité propre, l'avenir est prometteur pour les travailleurs spécialisés au Canada. La promesse de postes propres, écologiques, hautement spécialisés, bien rémunérés et syndiqués est une occasion en or pour les Canadiennes et les Canadiens qui cherchent à faire carrière dans des métiers spécialisés. Nous nous réjouissons de ces annonces. »

- Sean Strickland, directeur exécutif, Syndicats des métiers de la construction du Canada

« Le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique appuie sans réserve les crédits d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre du gouvernement fédéral et le soutien de plus de 60 milliards de dollars qui sera fourni au cours de la prochaine décennie. Le cheminement du Canada vers la décarbonation exige la mise en place massive d'une production d'électricité fiable et sans carbone, tout en apportant les améliorations nécessaires à l'infrastructure du système de transmission et de distribution pour fournir de manière fiable une électricité abordable aux Canadiennes et aux Canadiens. Le secteur canadien de l'électricité a aujourd'hui l'occasion de répondre aux exigences de demain ».

- Jeff Parnell, président, Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique

« L'avenir énergétique du Canada reconnaît que les nouveaux investissements dans l'énergie nucléaire jouent un rôle essentiel dans notre capacité à satisfaire le triple objectif de durabilité, d'abordabilité et de fiabilité. La Society of United Professionals est particulièrement satisfaite que le gouvernement du Canada reconnaisse les emplois syndiqués de grande qualité dans la chaîne d'approvisionnement de CANDU, qui est en grande partie nationale, et les engagements qui appuient l'industrie et ses travailleurs pour qu'ils continuent à bâtir plus efficacement un avenir énergétique propre, fiable et abordable pour les Canadiens ».

- Rebecca Caron, présidente, Society of United Professionals

« L'énergie nucléaire est une pierre angulaire du réseau électrique canadien, car elle fournit une énergie fiable et sans émissions qui soutient notre avenir en matière d'énergie propre, comme le souligne la stratégie canadienne pour l'électricité propre. Des outils tels que le crédit d'impôt à l'investissement dans l'électricité propre du Canada, également mis en évidence dans la stratégie d'aujourd'hui, sont essentiels pour stimuler les investissements nécessaires dans les infrastructures d'énergie propre, tout en maintenant les coûts à un niveau raisonnable pour les familles et les entreprises. ».

- Patrick Dalzell, vice-président, Affaires générales et Développement de marchés, Bruce Power

« L'urgence climatique peut être réglée par des technologies de production d'énergie renouvelable qui ont fait leurs preuves afin d'éliminer le carbone de la production d'électricité. L'énergie renouvelable est également bénéfique pour les collectivités où les technologies sont mises en place, y compris de nombreuses Premières Nations qui sont devenues des partenaires essentiels de tous les promoteurs d'énergies renouvelables au Canada. Le Règlement sur l'électricité propre nous maintient résolument sur la voie de la dépollution de notre parc de production d'électricité. »

- Peter Clibbon, vice-président principal du développement, Systèmes d'énergie renouvelable Canada inc.

« Les investissements annoncés dans la stratégie L'avenir énergétique du Canada aideront non seulement les communautés autochtones et locales à accéder aux capitaux dont elles ont besoin pour jouer un rôle plus important dans le secteur canadien de l'énergie renouvelable et du stockage d'énergie, mais ils contribueront également à réduire le coût de l'électricité pour les consommateurs canadiens. »

- Vittoria Bellissimo, présidente et chef de la direction, Association canadienne de l'énergie renouvelable

« Le gouvernement fédéral a un rôle crucial à jouer pour aider les provinces à répondre à la demande en croissance rapide d'électricité propre, que ce soit pour les ménages qui cherchent à économiser de l'argent grâce à l'électrification ou pour les industries qui cherchent à saisir un avantage concurrentiel. La stratégie L'avenir énergétique du Canada offre une approche constructive qui met en valeur des investissements significatifs et une réglementation souple qui aideront à bâtir les sources d'énergie propre requises tout en préservant l'abordabilité et la fiabilité de nos réseaux électriques. »

- Evan Pivnick, gestionnaire de programme, Énergie propre, Clean Energy Canada

« Nous célébrons cette étape importante pour l'électricité propre au Canada parce qu'elle se traduit par des factures d'énergie plus abordables, de bons emplois et de meilleurs résultats en matière de santé. Le plan L'avenir énergétique du Canada et le Règlement sur l'électricité propre sont le prélude à la croissance du secteur des énergies renouvelables au Canada, et nous continuerons de travailler pour parvenir à un réseau d'électricité totalement propre afin d'offrir encore plus d'avantages aux personnes qui vivent au Canada. »

- Stephen Thomas, responsable de l'énergie propre, Fondation David Suzuki

« Au Canada, de nombreux gouvernements provinciaux ont déjà reconnu l'immense possibilité économique associée à l'augmentation de la quantité d'électricité fiable, abordable et propre alimentant leurs réseaux. La grande majorité des Canadiennes et des Canadiens vivent dans des provinces où les gouvernements prennent des mesures pour augmenter les formes de production carboneutres, tout en cherchant à attirer les investissements des entreprises qui veulent avoir accès à de l'énergie propre. La capacité de produire de l'énergie propre en abondance est l'une des plus grandes forces du Canada, et le Règlement sur l'électricité propre nous permettra de continuer à tirer parti de cette force et de prospérer dans l'économie propre de 2030 et au-delà ».

- Scott MacDougall, directeur du programme sur l'électricité, Institut Pembina

Faits saillants

La stratégie, L'avenir énergétique du Canada, combine des investissements sans précédent et une réglementation équilibrée et équitable pour veiller à ce que la nouvelle production d'électricité au Canada repose sur des sources d'énergie abordables, fiables, propres et renouvelables, répondant aux attentes de la population canadienne.

Le secteur de l'électricité et ses travailleurs ont été des chefs de file de la réduction de la pollution au cours des 20 dernières années, prouvant ainsi que le développement d'une énergie abordable et la réduction des émissions peuvent aller de pair.

D'un bout à l'autre du Canada, les exploitants d'électricité tireront parti de l'aide fédérale de plus de 60 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour contribuer à bâtir les réseaux électriques du 21 e siècle.

siècle. Le gouvernement du Canada respecte le rôle des provinces et des territoires dans la gestion des réseaux d'électricité et tient compte du contexte régional et des besoins uniques des réseaux d'électricité partout au pays. C'est pourquoi nous donnons amplement de temps aux fournisseurs d'électricité pour faire les investissements nécessaires et planifier la mise en œuvre du Règlement sur l'électricité propre au cours de la prochaine décennie.

au cours de la prochaine décennie. L'Agence internationale de l'énergie a récemment déclaré que le monde entre dans l'ère de l'électricité [en anglais seulement] et en tant que pays doté d'une énorme capacité de production et d'un réseau déjà propre à 85 %, le Canada est sur le point d'être un chef de file. Tous les pays du G7 se sont engagés à bâtir un réseau carboneutre comme mesure fondamentale favorisant la mise en place d'économies carboneutres d'ici 2050.

et en tant que pays doté d'une énorme capacité de production et d'un réseau déjà propre à 85 %, le Canada est sur le point d'être un chef de file. Tous les pays du G7 se sont engagés à bâtir un réseau carboneutre comme mesure fondamentale favorisant la mise en place d'économies carboneutres d'ici 2050. L'électricité propre est synonyme d'avantages importants pour la santé et l'environnement, permettant de prévenir des répercussions financières connexes. Selon les estimations, le Règlement entraînera des retombées se chiffrant à 3,4 milliards de dollars en raison des répercussions évitées sur la santé.

entraînera des retombées se chiffrant à 3,4 milliards de dollars en raison des répercussions évitées sur la santé. Plusieurs études (Conseil consultatif canadien de l'électricité; Clean Energy Canada; L'Accélérateur de transition) ont révélé que l'électricité propre peut permettre de réduire et de stabiliser les factures d'électricité, puisque l'abandon des combustibles fossiles nous protège de la volatilité des prix de l'électricité causée par les chocs de prix mondiaux des combustibles fossiles. Par exemple, le Manitoba , le Québec et la Colombie-Britannique exploitent en grande partie des réseaux électriques plus propres qui fournissent une énergie stable et abordable et une fiabilité énergétique pendant les journées d'hiver les plus froides.

, le Québec et la Colombie-Britannique exploitent en grande partie des réseaux électriques plus propres qui fournissent une énergie stable et abordable et une fiabilité énergétique pendant les journées d'hiver les plus froides. Étant donné que, dans une grande proportion, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon ne sont pas raccordés au réseau électrique nord-américain, le Règlement sur l'électricité propre ne s'applique pas à ces territoires.

