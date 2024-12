REGINA, SK, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Au 21e siècle, un réseau électrique fiable, abordable et propre constitue l'épine dorsale d'une économie forte. Aujourd'hui, plus de 80 % de l'électricité du Canada est produite à partir de sources propres comme l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et le nucléaire, et c'est en grande partie la raison pour laquelle les entreprises choisissent d'investir dans les travailleurs et les entreprises du Canada. En Saskatchewan, des entreprises comme Jansen, qui exploite une mine de potasse, écologisent leurs activités et répondent à la demande mondiale en potasse. La prise de mesures pour accroître l'énergie propre ouvre de nouvelles possibilités économiques au moment où les familles et les travailleurs reprennent le dessus grâce à la réduction des factures d'énergie. Alors que nous produisons plus d'électricité afin de répondre à la demande croissante, réduire les tarifs demeure primordiale.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, a annoncé une série d'investissements créateurs d'emplois totalisant plus de 265 millions de dollars dans des projets d'électricité propre de SaskPower et de la Saskatchewan qui permettront d'appuyer nos priorités communes et de bâtir un avenir propre.

Investir pour produire plus d'énergie renouvelable

Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ÉRITE) du gouvernement du Canada fournit plus de 12 millions de dollars en investissements fédéraux créateurs d'emplois pour des projets d'énergie renouvelable locaux et dirigés par des Autochtones. Cette enveloppe se divise comme suit :

Plus de 2,7 millions de dollars pour le projet solaire de 1,4 mégawatt (MW) de Cosette Solar , à Estevan, possédé en partie par les Premières Nations de White Bear .

, à Estevan, possédé en partie par les Premières Nations de . Près de 2,7 millions de dollars pour le projet solaire de 1 MW de NM Solar, à Lomond No. 37, possédé en partie par les Premières Nations de White Bear .

. 2 millions de dollars pour le projet solaire de 100 MW de PrairieCoast, à Lajord .

. Plus de 1,8 million de dollars pour le projet solaire de 1 MW de Kiyam Solar, près de Gladmar , possédé en partie par la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak.

, possédé en partie par la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak. Plus de 1,8 million de dollars pour le projet solaire de 1 MW d'Iskotew, près d' Alsask , possédé en partie par la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak.

, possédé en partie par la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak. Plus de 1,3 million de dollars pour le projet solaire de 500 kilowatts (kW) (CA) de La Plonge, avec la Première Nation d'English River.

Une fois complétés, ces projets solaires pourraient produire suffisamment d'énergie pour alimenter l'équivalent de près de 20 000 maisons chaque année, soit plus que la troisième ville en importance de la Saskatchewan, Prince Albert. À ce jour, ce fonds fédéral a versé plus de 90 millions de dollars pour soutenir des projets d'énergie propre créateurs d'emplois en Saskatchewan, principalement avec des partenaires autochtones. Ils favoriseront la croissance économique locale et fourniront de l'énergie propre et abordable aux communautés, tout en favorisant la réconciliation économique. Nous continuerons de travailler avec la population de la Saskatchewan pour veiller à ce que la demande en électricité soit comblée grâce à de l'énergie propre, abordable et fiable.

Modernisation et mise à niveau du réseau électrique de la Saskatchewan

Le Fonds pour l'électricité de l'avenir du gouvernement du Canada transfère plus de 256,7 millions de dollars à SaskPower pour soutenir un éventail de projets d'énergie propre créateurs d'emplois, qui feront croître et moderniseront le réseau énergétique provincial et en accroîtront la fiabilité, tout en réduisant les coûts connexes pour les contribuables de la Saskatchewan. De ce montant, 42 millions de dollars serviront à soutenir des projets d'énergie propre dirigés par les Autochtones. Le financement total est réparti comme suit :

Près de 70 millions de dollars pour des travaux essentiels de mise à niveau visant à assurer la fiabilité de plus de 6 000 km de lignes de transport d'électricité en zone rurale, y compris le remplacement d'installations vieillissantes et la modernisation des systèmes.

Plus de 55 millions de dollars pour un système de stockage d'énergie par batteries de 60 MW/60 MWh et les technologies connexes afin d'aider à gérer la demande de pointe et à intégrer les énergies renouvelables.

Près de 80 millions de dollars pour un nouveau poste de répartition et deux lignes de transport de 240 kW reliant la province au réseau Southwest Power Pool, aux États-Unis, facilitant ainsi un service de transport supplémentaire de 500 MW.

Plus de 9 millions de dollars pour soutenir les programmes d'efficacité énergétique destinés aux consommateurs et aux ménages, y compris le nouveau programme de rabais sur l'efficacité énergétique de SaskPower, qui visent à réduire les coûts liés aux appareils ENERY STAR , à l'isolation des maisons et à d'autres mesures écoénergétiques permettant aux familles de réaliser des économies.

, à l'isolation des maisons et à d'autres mesures écoénergétiques permettant aux familles de réaliser des économies. Plus de 20 millions de dollars pour aider à moderniser les résidences des Premières Nations du Nord et à faire en sorte que les nouveaux bâtiments respectent des normes de rendement plus élevées en matière d'efficacité énergétique, qui permettent de réaliser des économies.

Plus de 5 millions de dollars pour développer la production d'électricité dans les collectivités éloignées et nordiques, tout en remplaçant les infrastructures de distribution vieillissantes.

Près de 14 millions de dollars pour ajouter 400 MW de production d'énergie éolienne et 300 MW de production d'énergie solaire dans le centre-sud de la Saskatchewan d'ici 2027. Jusqu'à présent, une partie de ce financement a été octroyé pour soutenir la mise en œuvre d'un projet de parc éolien de 200 MW issu d'un partenariat entre Innagreen Investments et Awasis Nehiyawewini Energy Development Limited, ainsi qu'un projet de centrale solaire de 100 MW reposant sur un partenariat entre Iyuhana Solar LP et la Première Nation Ocean Man.

d'ici 2027. Jusqu'à présent, une partie de ce financement a été octroyé pour soutenir la mise en œuvre d'un projet de parc éolien de 200 MW issu d'un partenariat entre Innagreen Investments et Awasis Nehiyawewini Energy Development Limited, ainsi qu'un projet de centrale solaire de 100 MW reposant sur un partenariat entre Iyuhana Solar LP et la Première Nation Ocean Man. Et des investissements supplémentaires pour former davantage de techniciens de lignes de transport d'électricité autochtones avec l'aide du Saskatchewan Indian Institute of Technologies.

À mesure que la demande d'électricité augmente, la possibilité d'alimenter nos collectivités et le monde en électricité propre, abordable et fiable est une bonne nouvelle à tous points de vue, y compris pour les travailleurs, pour l'abordabilité et pour l'environnement. Le plan du gouvernement du Canada parvient à réduire la pollution par les gaz à effet de serre pendant que l'économie croît et que l'inflation ralentit. De concert avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités, l'industrie et les travailleurs, le gouvernement du Canada saisit l'occasion qui se présente de bâtir une économie forte en créant des emplois durables et bien rémunérés, en maintenant les factures d'énergie abordables et en assurant un environnement sain pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Le Canada fonctionne mieux lorsque les Canadiens travaillent ensemble. Ayant moi-même des racines profondes en Saskatchewan, je sais que ces investissements dans le réseau électrique saskatchewanais créeront des emplois et feront en sorte que la province demeure une destination de choix pour les investisseurs qui cherchent à étendre leurs activités. Qu'il s'agisse de projets d'énergie solaire autochtones, de l'amélioration du processus de délivrance de permis pour les petits réacteurs modulaires ou de la réfection de l'infrastructure de transport d'électricité, le gouvernement fédéral sera un partenaire et un fervent allié pour veiller à ce que nous bâtissions et alimentions une économie du 21e siècle forte et fiable, sans faire de compromis sur l'abordabilité. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous propulsons le Canada vers l'avenir en débloquant des possibilités dans chaque province et territoire, mettant à profit leurs forces uniques pour développer rapidement et décarboner de façon responsable leurs réseaux énergétiques. Grâce à une série d'investissements historiques, aux remises sur la tarification visant l'industrie, à la réforme du processus de délivrance de permis, aux mesures de gestion de la demande et à d'autres mesures fédérales, nous constatons déjà de grands progrès pour répondre à la demande croissante d'électricité de la Saskatchewan. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer aux autres gouvernements, aux services publics, aux travailleurs et aux collectivités locales et autochtones pour aider à ouvrir des possibilités économiques qui réduisent les factures d'électricité, créent de bons emplois et bâtissent une économie forte et durable. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Premières Nations de White Bear sont heureuses d'annoncer un nouveau projet d'énergie solaire qui vise à exploiter la puissance du soleil. Cette initiative représente une étape vers notre engagement envers la durabilité et le bien-être de notre peuple. Ce projet reflète nos valeurs liées au respect de la terre et à un avenir durable pour les générations à venir. Nous croyons qu'investir dans les énergies renouvelables est essentiel à la fois pour la santé de notre communauté et pour la santé de notre planète. Le projet a été rendu possible grâce à un partenariat avec Compass Energy et à un soutien financier provenant de subventions gouvernementales. Nous nous réjouissons à l'idée de participer au développement de nouveaux projets d'énergie solaire et d'autres énergies renouvelables sur le territoire traditionnel des nations. »

- Chef Jonathan Pasap, Premières Nations de White Bear

« Les sommes obtenues dans le cadre de ce programme ont joué un rôle déterminant dans la concrétisation du projet. Essentiels à l'organisme de développement Misty Ventures, ces deux projets nous permettent de bénéficier pendant 20 ans d'un partenariat avec SaskPower et d'une entente d'achat d'électricité. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien offert par le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification et Ressources naturelles Canada! »

- Robert Daniels, président et chef de la direction, Misty Ventures Inc., l'organisme de développement économique de la Première Nation Mistawasis Nêhiyawak

Faits en bref

En plus de ces mesures, le ministre Wilkinson a annoncé que des progrès ont été réalisés dans la délivrance de permis fédéraux pour les petits réacteurs modulaires en Saskatchewan , tel qu'annoncé plus tôt cette année. Il a également salué les importants progrès réalisés jusqu'ici par le Canada et la Saskatchewan afin de renouveler l'accord d'équivalence visant à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon dans la province.

, tel qu'annoncé plus tôt cette année. Il a également salué les importants progrès réalisés jusqu'ici par le Canada et la afin de renouveler l'accord d'équivalence visant à éliminer progressivement la production d'électricité à partir du charbon dans la province. La Saskatchewan possède l'un des plus grands potentiels éoliens, solaires et géothermiques au Canada, en plus de posséder les conditions nécessaires à une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour le combustible nucléaire. Le gouvernement du Canada s'efforce d'aider les partenaires provinciaux à surmonter les obstacles à la réalisation de leurs propres plans énergétiques, tout en assurant l'avenir énergétique du Canada.

possède l'un des plus grands potentiels éoliens, solaires et géothermiques au Canada, en plus de posséder les conditions nécessaires à une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour le combustible nucléaire. Le gouvernement du Canada s'efforce d'aider les partenaires provinciaux à surmonter les obstacles à la réalisation de leurs propres plans énergétiques, tout en assurant l'avenir énergétique du Canada. Le gouvernement du Canada a réalisé une série d'investissements sans précédent déjà annoncés de plus de 75 millions de dollars dans des projets d'énergie propre dirigés par des Autochtones en Saskatchewan , notamment avec la Nation Ochapowace, la Bande indienne de Lac La Ronge, la Nation crie de Star Blanket, la Première Nation de Cowessess, les neuf Premières Nations du Conseil tribal de Meadow Lake et la First Nations Power Authority of Saskatchewan .

, notamment avec la Nation Ochapowace, la Bande indienne de Lac La Ronge, la Nation crie de Star Blanket, la Première Nation de Cowessess, les neuf Premières Nations du Conseil tribal de et la First Nations Power Authority of . Des experts indépendants de Clean Energy Canada [en anglais seulement] prévoient que plus de 130 000 emplois dans le domaine de l'énergie propre seront créés en Saskatchewan entre 2025 et 2050.

prévoient que plus de 130 000 emplois dans le domaine de l'énergie propre seront créés en entre 2050. Selon les conclusions tirées par l'Institut climatique du Canada à partir de ses travaux de modélisation, un réseau électrique propre, fiable et abordable en Saskatchewan pourrait satisfaire aux exigences du règlement fédéral sur l'électricité propre, et en fait, offrirait une option moins coûteuse que les plans de SaskPower en matière de carboneutralité pour 2050 si l'on tient compte des investissements fédéraux annoncés. Ces conclusions ont été rendues par monsieur Brett Dolter (Ph. D.), et elles ont été examinées par Tim Eckel , ainsi que par John Wright , ancien président-directeur général de SaskPower.

pourrait satisfaire aux exigences du règlement fédéral sur l'électricité propre, et en fait, offrirait une option moins coûteuse que les plans de SaskPower en matière de carboneutralité pour 2050 si l'on tient compte des investissements fédéraux annoncés. Ces conclusions ont été rendues par monsieur (Ph. D.), et elles ont été examinées par , ainsi que par , ancien président-directeur général de SaskPower. Le document L'avenir énergétique du Canada combine des investissements historiques et une réglementation équilibrée et équitable pour veiller à ce que la nouvelle production d'électricité au Canada repose sur des sources d'énergie abordables, fiables, propres et renouvelables, qui répondent aux attentes de la population canadienne.

combine des investissements historiques et une réglementation équilibrée et équitable pour veiller à ce que la nouvelle production d'électricité au Canada repose sur des sources d'énergie abordables, fiables, propres et renouvelables, qui répondent aux attentes de la population canadienne. Partout au Canada, les producteurs d'électricité tireront parti de l'aide de plus de 60 milliards de dollars qui sera fournie par le gouvernement fédéral au cours de la prochaine décennie pour aider à construire les réseaux électriques du 21 e siècle.

siècle. Tous les pays du G7 se sont engagés à bâtir un réseau carboneutre comme mesure fondamentale favorisant la mise en place d'économies carboneutre d'ici 2050. L'électrification permet aux familles d'économiser de l'argent sur leurs factures d'énergie, notamment en conduisant des véhicules hybrides ou en installant des thermopompes quatre saisons dont les coûts de fonctionnement sont moins élevés. Ces technologies économiques sont appuyées par des incitatifs à l'achat et des programmes de remises du gouvernement du Canada, ce qui contribue à mettre des centaines de dollars de plus dans les poches des familles canadiennes chaque mois.

Outre des économies de coûts importantes, plusieurs études ont révélé que l'électricité propre peut permettre de réduire et de stabiliser les factures d'électricité, puisque l'abandon de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles protège également les contribuables de la volatilité des prix de l'électricité causée par les chocs des cours mondiaux du charbon et du gaz naturel. Par exemple, le Manitoba , le Québec, la Colombie-Britannique et l' Ontario exploitent en grande partie des réseaux électriques plus propres qui fournissent une énergie stable et abordable et une fiabilité énergétique pendant les journées d'hiver les plus froides.

, le Québec, la Colombie-Britannique et l' exploitent en grande partie des réseaux électriques plus propres qui fournissent une énergie stable et abordable et une fiabilité énergétique pendant les journées d'hiver les plus froides. Le Fonds pour l'électricité de l'avenir est constitué des produits recueillis auprès des installations de production d'électricité assujetties au système de tarification fondé sur le rendement du Canada, qui est le système d'échange réglementaire pour l'industrie en application du système de tarification de la pollution par le carbone du Canada. Le système fédéral de tarification fondé sur le rendement vise à fournir un incitatif financier aux émetteurs industriels pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre et à stimuler l'innovation.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]