L'avenir du travail au Canada: ce que nous devons savoir sur notre écosystème

Le public et les décideurs politiques ont désormais accès à la première série de rapports « Compétences de l'avenir » sur les enjeux les plus importants qui façonnent l'avenir du travail et les compétences au Canada.

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Les débats sur les compétences nécessaires aux Canadiens pour être compétitifs au 21e siècle sont omniprésents. Une série de rapports qui met en lumière les principaux enjeux ayant une incidence sur l'avenir du travail et des compétences au Canada est ainsi rendue publique. Grâce à Compétences de l'avenir, une initiative conjointe du Centre des Compétences futures et du Forum des politiques publiques, ainsi qu'au Diversity Institute de l'Université Ryerson en tant que responsable de la recherche pour le Centre des Compétences futures, huit rapports seront publiés sur deux semaines à compter du 20 janvier.

La série s'appuie sur un réseau croissant de chercheurs et d'experts des plus diversifiés. Chaque rapport se concentre sur un enjeu afin de fournir une analyse complète du sujet, de contribuer à éclairer le milieu de la recherche et l'état actuel des connaissances, de fournir une meilleure compréhension de ce que nous savons sur chaque sujet et d'identifier les secteurs nécessitant des recherches supplémentaires. Les rapports sont destinés à soutenir la poursuite des recherches et à renforcer l'élaboration des politiques.

Les rapports Compétences de l'avenir sont mis à la disposition des décideurs politiques, des chercheurs et du grand public afin de susciter de nouvelles collaborations et d'inspirer des recherches plus indépendantes. La première série de huit rapports sera publiée sur une période de deux semaines à compter du 20 janvier sur le site Web du Centre des Compétences futures à www.fsc-ccf.ca/ et sur le site Web du Forum des politiques publiques à www.ppforum.ca/fr/.

Points importants à retenir des rapports Compétences de l'avenir :

1. L'inadéquation entre les travailleurs surqualifiés et l'incapacité des employeurs à trouver des candidats qualifiés. Les données actuelles suggèrent qu'un tiers des Canadiens sont plus qualifiés que ce qui est requis pour leur emploi, tandis que 35 % des employeurs déclarent avoir de la difficulté à trouver des travailleurs qualifiés.

2. Comment la formation professionnelle pourrait-elle contribuer à comprendre les principaux défis économiques? Le Canada et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son ensemble tentent de comprendre les principaux défis de la croissance économique et certains pays se tournent vers la formation professionnelle pour trouver la réponse.

La croissance de la productivité de la main-d'œuvre dans l'OCDE a diminué de moitié au cours des 20 dernières années, par rapport à la période précédente.

Les études ont tendance à se concentrer sur les emplois à risque face à l'automatisation; les projections variant grandement, de 6 à 59 %. Pour obtenir des réponses plus claires, de nouvelles approches en recherche pourraient être nécessaires.

3. Quelle est la prochaine étape? Le Canada a besoin de plus de recherches et de données - pour lesquelles Compétences de l'avenir jette les bases - afin de comprendre les véritables enjeux au Canada : Est-ce une pénurie de compétences, de main-d'œuvre ou une inadéquation des compétences? Et comment y remédier de manière inclusive et équitable?

Les premiers rapports de la série sont :

Un deuxième regard sur la technologie et l'avenir du travail ( Thinking Twice About Technology and the Future of Work ) par Jim Stanford

( ) par Résoudre le casse-tête des compétences : La bonne information, la pièce manquante ( Solving the Skills Puzzle: The Missing Piece is Good Information ) par Emna Braham et Steven Tobin

( ) par et Combler les lacunes dans les compétences numériques : d'autres voies possibles ( Bridging the Digital Skills Gap: Alternative Pathways ) par Denise Shortt , Brian Robson et Magdalena Sabat

( ) par , et Comprendre l'avenir des compétences : Tendances et réponses politiques dans le monde (Understanding the Future of Skills: Trends and Global Policy Responses) par Sunil Johal et Micheal Crawford Urban

Quatre autres rapports seront publiés la semaine du 27 janvier sur des sujets tels que les lacunes dans les compétences des diplômés, le rôle des chefs de file de l'industrie dans la formation professionnelle, les obstacles à l'emploi pour les personnes ainsi que pour les immigrants et les Canadiens racialisés. Des articles supplémentaires seront publiés au printemps 2020.

« Nous devons doter les Canadiens des connaissances, des outils et du soutien dont ils ont besoin pour faire face à la nature changeante du travail. Cette série d'articles nous aidera à mieux comprendre ce que nous savons déjà à propos du travail et des compétences, et, peut-être le plus important, quels sont les questions et les défis clés que nous devons résoudre alors que le marché du travail continue de changer. »

- Pedro Barata, directeur général, Centre des Compétences futures

« Les articles de Compétences de l'avenir aident à bâtir l'infrastructure habilitante qui soutient les bases d'une recherche de haute qualité, permettant aux employés et aux employeurs canadiens d'être confiants et de se préparer efficacement à la réalité de l'avenir du travail. »

- Dre Julie Cafley, vice-présidente exécutive, Forum des politiques publiques

« Compétences de l'avenir rassemble les principaux chercheurs et experts de toutes les disciplines afin de synthétiser les connaissances actuelles sur les compétences de l'avenir, et ce, pour jeter les bases visant à soutenir des recherches innovantes pour le Centre des Compétences futures et la communauté de chercheurs universitaires et communautaires, de professionnels et de décideurs politiques aux prises avec ces enjeux. »

- Dre Wendy Cukier, directrice du Diversity Institute de l'Université Ryerson

