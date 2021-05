La conférence regroupera des chefs de file de sociétés publiques et privées de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, y compris des secteurs de l'agroalimentaire, des engrais, des produits chimiques agricoles, de l'alimentation et des boissons, du cannabis, de la distribution au détail, de l'épicerie et de la restauration.

NEW YORK, le 12 mai 2021 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra sa 16e conférence annuelle sur les marchés agricoles les 19 et 20 mai 2021. Une fois de plus, la conférence de cette année sera virtuelle et proposera des tables rondes thématiques, des présentations d'entreprises et des rencontres individuelles.

Toutes les entreprises actives dans la chaîne alimentaire - des engrais, des produits chimiques agricoles et de l'agroalimentaire, à l'alimentation et aux boissons, au cannabis, à la logistique de la chaîne d'approvisionnement, à l'épicerie au détail et aux restaurants - ont connu, depuis le début de la pandémie, une volatilité qui devrait avoir des effets retentissants. Le secteur est confronté à une accélération des objectifs d'investissement ESG, ainsi qu'à une hausse des prix des matières premières et à une demande accrue qui stimulent l'inflation. Au cours de la conférence, les investisseurs institutionnels mondiaux, les investisseurs en capital et les entreprises auront accès à des présentations d'entreprises et à des tables rondes thématiques traitant de ces thèmes et d'autres sujets pertinents et d'actualité pour l'ensemble du secteur agroalimentaire.

Alors que le débat sur la façon dont le monde s'alimentera dans un monde post-COVID continue de prendre forme, Kelly Bania, analyste, Distribution et vente au détail de produits alimentaires, animera des causeries avec les grands détaillants américains Kroger (KR) et Albertsons (ACI), et le distributeur de services alimentaires US Foods (USFD).

Le deuxième jour, Mme Bania et Ken Zaslow, analyste, Alimentation et agroalimentaire, coanimeront une table ronde avec Kroger (KR), Kellogg (K) et Archer Daniels Midland (ADM) sur le thème des facteurs ESG dans la chaîne alimentaire, tandis que Joel Jackson, analyste, Engrais et produits chimiques, accueillera CF Industries, FMC et OCP Group pour un panel sur les facteurs ESG et les producteurs d'intrants agricoles.

Andrew Strelzik, analyste, Restauration, et Tamy Chen, analyste, Cannabis, compteront parmi les autres analystes de BMO qui participeront à la conférence.

Les cadres supérieurs de plus de 90 entreprises de premier plan des secteurs de l'agroalimentaire, des engrais, des produits chimiques agricoles, de l'alimentation et des boissons, du cannabis, de la distribution au détail, de l'épicerie et de la restauration discuteront des tendances importantes du secteur. Les participants comprennent :

Albertsons (ACI)

Archer Daniels Midland (ADM)

Bayer (BAYN.gr)

BHP (BHP)

Bunge (BG)

CF Industries (CF)

Corteva (CTVA)

FMC (FMC)

Kellogg Co (K)

Kroger (KR)

Mosaic (MOS)

Nutrien (NTR)

Tyson Foods (TSN)

Sanderson Farms (SAFM)

U.S. Foods (USFD)

Yara (YAR)

Les médias d'information qui souhaitent recevoir l'ordre du jour, avoir accès à certaines webdiffusions ou demander une entrevue téléphonique au sujet de la conférence et de l'humeur des marchés sont priés de communiquer avec le service Relations médias de BMO (information ci-dessous). Remarque : des restrictions s'appliqueront aux médias pour l'accès à certains conférenciers. Les détails seront fournis lors de l'inscription.

