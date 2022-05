La 17e conférence annuelle regroupera des chefs de file de sociétés publiques et privées de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire, y compris des secteurs de l'agroalimentaire, des engrais, des produits chimiques agricoles, de l'alimentation et des boissons, du cannabis, de la distribution au détail, de l'épicerie et de la restauration.

NEW YORK, le 4 mai 2022 /CNW/ - BMO Marchés des capitaux tiendra sa 17e conférence annuelle sur les marchés agricoles les 18 et 19 mai 2022 à New York. Cette année, la conférence réunira des dirigeants de diverses entreprises actives dans la chaîne alimentaire et proposera des tables rondes thématiques, des présentations d'entreprises, des discussions informelles et des rencontres individuelles.

Toutes les entreprises du secteur de l'agriculture et de la chaîne alimentaire, des intrants agricoles aux services alimentaires, ont connu une certaine volatilité depuis le début de la pandémie, aggravée par la guerre en Ukraine. Lors de cet événement, les entreprises, les analystes et les investisseurs discuteront de la manière dont les entreprises réagissent à la hausse des prix des matières premières et à l'inflation croissante, à l'évolution des comportements des consommateurs, à l'élasticité de la demande, aux préoccupations en matière de sécurité alimentaire, aux défis de la chaîne d'approvisionnement et aux problèmes de main-d'œuvre. Dans le même temps, l'ESG reste une priorité, les producteurs cherchant à monétiser des pratiques agricoles plus durables et à mieux s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en aval. Les thèmes clés comprennent également la manière dont les entreprises vont déployer l'afflux actuel de liquidités créé par une rentabilité accrue et une forte demande afin d'alimenter la croissance future et de remettre de l'argent aux actionnaires, ainsi que la façon dont les entreprises qui gèrent le contexte difficile de l'inflation et de l'offre équilibreront la planification stratégique à court et à long terme.

Les animateurs et analystes de BMO Ken Zaslow (Alimentation et agroalimentaire), Joel Jackson (Engrais et produits chimiques), Kelly Bania (Distribution et vente au détail de produits alimentaires), Andrew Strelzik (Restauration et boissons) et Tamy Chen (Cannabis) aborderont ces questions et d'autres sujets pertinents pour un public d'investisseurs institutionnels, d'investisseurs en capital et de représentants d'entreprises.

Les cadres supérieurs de plus de 70 entreprises de premier plan des secteurs de l'agroalimentaire, des engrais, des produits chimiques agricoles, de l'alimentation et des boissons, du cannabis, de la distribution au détail, de l'épicerie et de la restauration discuteront des tendances importantes du secteur. Les participants comprennent :

The Andersons (ANDE)

Archer Daniels Midland (ADM)

Bayer (BAYN)

BHP (BHP)

Bunge (BG)

Cal-Maine Foods (CALM)

CF Industries (CF)

Corteva (CTVA)

FMC (FMC)

General Mills (GIS)

Kroger (KR)

Kura Sushi (KRUS)

Nutrien (NTR)

Pilgrim's Pride (PPC)

Tyson Foods (TSN)

Zevia (ZVIA)

Les médias d'information qui souhaitent recevoir l'ordre du jour ou demander une entrevue avec les analystes de BMO lors de la conférence ou en ligne sont priés de communiquer avec le service Relations médias de BMO en utilisant les coordonnées ci-dessous. (Remarque : des restrictions s'appliqueront aux médias pour l'accès à certains conférenciers. Les détails seront fournis lors de l'inscription.)

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.

