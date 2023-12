L'Autorité renouvelle le mandat de quatre membres du comité consultatif sur les produits d'investissement

MONTRÉAL, le 20 déc. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce le renouvellement du mandat, pour une durée de trois ans, de quatre membres actuels du comité consultatif sur les produits d'investissement (CCPI) :

Maxime Gauthier , directeur général, Mérici Services Financiers inc.;

, directeur général, Mérici Services Financiers inc.; Jonathan Halwagi, associé, Fasken Martineau DuMoulin;

Élyse Lemay, avocate MBA;

Caroline Montminy , vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Clients privés, Gestion d'actifs Burgundy.

Ces renouvellements font suite à un appel de candidatures lancé le 26 septembre 2023.

Mandat du CCPI

Le CCPI a notamment pour mandat d'échanger sur des questions ayant trait à l'encadrement efficient du développement, de la gestion et de la distribution des produits d'investissement et de fournir une perspective visant à améliorer l'élaboration et la mise en pratique du cadre réglementaire. Les produits d'investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

Composition du comité

Afin d'assurer l'efficacité du CCPI, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une connaissance pointue de la réglementation applicable en matière de produits d'investissement.

Le mandat des membres du CCPI est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

