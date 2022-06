MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers publie aujourd'hui la cinquième édition du sommaire des activités de surveillance et de réglementation de la Direction principale du financement des sociétés, qui souligne ses principales activités au cours de l'année terminée le 31 décembre 2021.

« L'année 2021 a vu une progression marquée de la mobilisation de capitaux, notamment par l'entremise d'appels publics à l'épargne et de financements sur le marché dispensé », a noté Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs de l'Autorité. « Malgré ce grand volume d'activités, nous avons continué d'exercer avec efficacité notre rôle de régulateur de proximité auprès de l'industrie, notamment en ce qui a trait à notre accompagnement des intervenants du secteur financier. »

Après avoir brossé le portrait des sociétés québécoises, le sommaire présente les principales observations soulevées par l'Autorité lors de ses activités de surveillance et fournit des indications afin d'aider les intervenants de l'industrie à produire des documents de placement et d'information continue conformes à la réglementation applicable.

Comme par les années passées, l'Autorité présente également des renseignements portant sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction de sociétés québécoises et fait état des initiatives réglementaires en cours touchant le financement et les obligations d'information continue des sociétés.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

