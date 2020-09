MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers publie aujourd'hui le sommaire annuel des activités de surveillance et de réglementation de la Direction principale du financement des sociétés, qui souligne ses principales activités au cours de l'année financière 2019-2020.

« Notre Plan stratégique 2017-2020, dont nous poursuivrons la mise en œuvre jusqu'à la fin mars 2021, donne une place centrale au renforcement de notre rôle de régulateur de proximité », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Nous réaffirmons cet engagement en mettant à la disposition de l'industrie, pour une quatrième année consécutive, cet outil qui précise nos attentes en matière d'information continue et détaille nos récentes activités réglementaires », a ajouté Hugo Lacroix, surintendant des marchés de valeurs de l'Autorité.

Après avoir brossé le portrait des sociétés dont elle est l'autorité principale, l'Autorité présente les conclusions de ses examens portant sur l'information continue et les prospectus déposés par les sociétés. L'Autorité partage également divers constats d'examens en lien avec les indications formulées dans les normes internationales d'information financière et la réglementation qu'elle a établie.

Dans un souci d'ouverture et de transparence, l'Autorité fournit au marché des renseignements portant sur la représentation féminine aux postes d'administrateurs et de membres de la haute direction, et sur les initiatives réglementaires en cours touchant le financement et les obligations d'information continue des sociétés.

Enfin, l'Autorité consacre la dernière partie de son sommaire aux différentes innovations qu'elle a mises en place au cours du dernier exercice, notamment en réaction à la pandémie, dont les effets ont marqué la présentation et l'analyse de l'information fournie par les sociétés.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

