Ce partenariat permettra d'ouvrir la voie à l'introduction de produits et de services nouveaux ou améliorés sur le marché des services financiers en Ontario

TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et Fintech Cadence ont annoncé un nouveau partenariat pour favoriser l'innovation en matière de technologies financières en Ontario. Ce partenariat d'un an est soutenu par le Bureau de l'innovation de l'ARSF. Il permettra aux entreprises de technologies financières en démarrage de cerner les possibilités et d'éliminer les obstacles afin de pouvoir mieux offrir des produits et des services financiers novateurs à la province tout en maintenant la protection des consommateurs.

« Nous sommes ici pour aider à favoriser l'innovation responsable dans le secteur des services financiers de l'Ontario. Dans cette économie mondiale hautement compétitive, il est essentiel que les organismes de réglementation, comme l'ARSF, comprennent les obstacles réglementaires et les défis à l'innovation auxquels ils sont confrontés », a déclaré Stephanie Appave, directrice du Bureau de l'innovation de l'ARSF. « Ce partenariat représente un pas en avant pour nous assurer de demeurer accessibles et connectés à l'écosystème de l'innovation. »

Les efforts de collaboration entre l'ARSF et Fintech Cadence réunissent la vision unique de l'ARSF en tant qu'autorité de réglementation qui soutient l'innovation et l'expertise propre au secteur des technologies financières de Fintech Cadence.

« Il est depuis longtemps dans l'ADN de Fintech Cadence de travailler avec les autorités de réglementation pour soutenir l'innovation et fournir une connectivité entre les autorités de réglementation et les fondateurs qui cherchent à apporter des solutions sur le marché », a déclaré Layial El-Hadi, directrice exécutive de Fintech Cadence. « C'est pourquoi un partenariat avec l'ARSF est un développement important et une victoire pour l'écosystème de l'innovation en matière de technologies financières. C'est avec plaisir que nous pouvons travailler avec l'ARSF pour nous assurer que les produits innovants et d'entreprises en démarrage sont conçus de manière responsable. Nous sommes impatients de voir ce type de partenariats se développer à l'avenir et les organismes de réglementation faire partie de l'écosystème de soutien dans tous les secteurs verticaux et toutes les régions des technologies financières. » -

Le partenariat offre en outre aux entreprises de technologie financière en démarrage l'occasion d'en apprendre davantage sur l'Environnement d'essai et d'apprentissage (EEA) de l'ARSF et d'y accéder. Les projets EEA sont conçus sur mesure pour faciliter les activités commerciales expérimentales, qui seraient généralement limitées par la réglementation sectorielle. Les EEA fournissent un environnement de marché réel et des paramètres sûrs, offrant ainsi aux innovateurs une occasion limitée de tester leurs produits ou services en toute confiance tout en veillant à ce que les protections des consommateurs soient en place.

Fintech Cadence est un organisme à but non lucratif créé en 2017 qui se consacre à la communauté des technologies financières canadiennes en offrant de multiples initiatives d'un océan à l'autre. Sa mission est de faire progresser le système financier grâce à un mandat à trois niveaux consistant à former les talents dans le domaine des technologies financières, à soutenir les entreprises en démarrage et à favoriser la collaboration entre l'écosystème des technologies financières, les institutions financières, les sociétés de capital-risque, les incubateurs, les accélérateurs et les universités du Canada.

