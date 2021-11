MONTRÉAL, le 22 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La transformation numérique, qui s'est accélérée depuis le début de la pandémie, se déploie dans tous les secteurs de notre société et de notre économie. L'offre plus personnalisée de produits et services financiers que permettent, entre autres, les systèmes d'intelligence artificielle sont à l'avantage mutuel des consommateurs et des institutions financières, mais engendre aussi pour ces dernières des risques de nature éthique, juridique et réputationnelle. Ce sont des enjeux importants sur lesquels l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») estime nécessaire de se pencher.

Dans ce contexte, l'Autorité a décidé d'initier une importante réflexion sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. Pour relever ce défi, l'Autorité a sollicité la contribution de Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé d'éthique et de philosophie politique à l'Université de Montréal, et contributeur central aux travaux ayant mené au lancement, en 2018, de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de l'élaboration du rapport intitulé « L'Intelligence artificielle en finance : recommandations pour une utilisation responsable », que l'Autorité rend public aujourd'hui, le professeur Dilhac et son équipe de chercheurs ont considéré non seulement les conclusions de travaux d'experts du domaine, mais également les préoccupations exprimées par des consommateurs de produits et services financiers, lors d'ateliers tenus plus tôt cette année. La participation de citoyens à ce projet ajoute à la profondeur de la réflexion, et distingue clairement cette approche des autres travaux menés à ce jour sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle en finance.

Le rapport contient une série de dix recommandations pour favoriser le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle en finance de façon responsable : trois d'entre elles sont formulées à l'attention de l'Autorité, alors que les sept autres sont dédiées à l'industrie. Ces recommandations sont appuyées sur un recensement de cas d'utilisation et sur une discussion détaillée des risques et des défis du déploiement responsable de l'IA en finance. Les recommandations s'appuient également sur une interprétation des principes de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA dans le contexte propre aux activités du secteur financier.

« J'encourage les participants à l'industrie financière à considérer dès maintenant les recommandations présentées dans ce rapport dans le contexte du développement de leurs systèmes d'intelligence artificielle », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Nous nous engageons à faire de même relativement aux recommandations qui y sont formulées et à l'égard de la transformation numérique qui prend aussi place au sein de l'Autorité. Assurons-nous de développer l'intelligence artificielle de façon responsable, afin que tous puissent en être gagnants », a ajouté M. Morisset.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

