L'Autorité dévoile ses principales initiatives planifiées pour 2019-2020

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers a publié aujourd'hui l'Énoncé des principales initiatives planifiées pour 2019-2020 afin d'informer l'industrie et le grand public des principales initiatives d'encadrement et de surveillance qu'elle prévoit mener au cours de l'année.

« Les initiatives que nous présentons s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de notre Plan stratégique 2017-2020 et de la vision que nous nous sommes donnée : une Autorité proactive stimulant la confiance dans un secteur financier sain et dynamique », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Parmi plusieurs autres travaux, le renforcement de notre rôle de régulateur de proximité et des développements réglementaires en assurance et institutions de dépôts, en distribution de produits et services financiers et en valeurs mobilières nous occuperont particulièrement dans les prochains mois. »

La publication d'un énoncé mettant en lumière les principales initiatives planifiées par tous les secteurs d'activités de l'Autorité est une première pour l'organisation. L'exercice sera dorénavant répété annuellement.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

