L'AMF et la FOHM s'unissent pour contribuer au maintien en logement de personnes en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, le 23 mai 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM) lancent un projet visant à développer des outils d'éducation financière adaptés aux besoins des participants de la Fiducie régionale solidaire (FRS), un service d'accompagnement personnalisé en gestion budgétaire.

L'AMF accordera un soutien financier de 126 300 $ sur deux ans à la FOHM. Celle-ci pilotera la conception d'un programme d'éducation financière novateur destiné aux personnes en situation de vulnérabilité qui sont à risque de perdre leur logement en raison de difficultés financières. Les outils développés bénéficieront non seulement aux participants de la FRS, mais également aux personnes qui recourent aux autres fiducies volontaires à Montréal et à travers le Québec, renforçant ainsi l'offre de services existante.

« Ce partenariat stratégique entre l'AMF et la FOHM s'inscrit dans une vision commune de l'importance de la littératie financière pour l'inclusion sociale. En dotant les intervenants et les participants de la FRS d'outils d'éducation financière appliqués à leur réalité budgétaire quotidienne, ce projet vise un double impact : à court terme, sécuriser un logement pour des personnes en ayant grandement besoin, et à long terme, donner à celles-ci une plus grande autonomie financière », a déclaré Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière de l'AMF.

« Nous sommes heureux que les secteurs communautaire et financier puissent collaborer afin de soutenir les personnes plus vulnérables qui écopent davantage des impacts de la crise du logement », a ajouté Marie-Lyne Brunet, directrice générale de la FOHM.

Programme de partenariats stratégiques

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du Programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche de l'AMF. L'objectif principal de ce programme est le soutien à des projets novateurs qui répondent à des enjeux liés à la mission de l'AMF.

La FRS : un soutien essentiel au maintien en logement pour un public élargi

La FRS est un projet pilote lancé en 2021 avec pour objectif de développer et d'étendre l'offre de fiducie volontaire communautaire à Montréal. S'appuyant sur un réseau de cinq points de service, dont trois déjà opérationnels, la FRS offre un accompagnement budgétaire personnalisé et gratuit aux personnes en situation de vulnérabilité et à risque de perdre leur logement. Contrairement aux fiducies volontaires traditionnelles, souvent réservées aux personnes en situation d'itinérance, la FRS s'adresse à un public plus large, répondant à une demande croissante pour ce type de soutien essentiel dans le contexte actuel de la crise du logement.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

À propos de la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal

La Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM) regroupe plus de 250 organismes sans but lucratif d'habitation sur l'ensemble de l'île de Montréal. La FOHM fait la promotion de ce mode d'habitation et représente ses membres auprès des différentes instances politiques. Elle propose des activités et des services à ses membres pour soutenir leur développement et contribuer à la qualité de vie des locataires.

