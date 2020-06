MONTRÉAL, le 29 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») annonce que les séances d'examens, actuellement suspendues pour limiter la propagation de la COVID-19, reprendront le 6 juillet à Montréal, et le 7 juillet à Québec.

Afin de permettre cette reprise, l'Autorité relocalise temporairement la tenue des séances d'examens afin de se conformer aux consignes sanitaires du gouvernement du Québec pour limiter les risques associés à la propagation de la COVID-19, dont le respect d'une distance entre les personnes.

Les postulants qui sont actuellement en attente de passer un examen recevront un avis de convocation dans les prochains jours ainsi qu'un résumé des consignes sanitaires à suivre. À ce titre, l'Autorité a élaboré des directives rigoureuses pour veiller à la sécurité des personnes présentes aux examens.

Par ailleurs, à compter du 2 juillet, la possibilité de s'inscrire à des examens sera à nouveau offerte à tous les postulants, qui pourront suivre la procédure habituelle d'inscription et ainsi le faire par les Services en ligne de l'Autorité ou en acheminant la documentation par la poste.

Plus de détails au sujet de la reprise des examens sont disponibles sur le site Web de l'Autorité.

Possibilité de se prévaloir de la mesure temporaire pour faciliter l'entrée en carrière

Dans le contexte de la suspension des séances d'examens, l'Autorité annonçait, le 2 juin 2020, une mesure temporaire et exceptionnelle pour faciliter l'entrée en carrière dans le contexte de la pandémie, permettant de réaliser la période probatoire avant de réussir les examens.

Malgré la reprise des séances d'examens, cette mesure temporaire demeurera en vigueur jusqu'à ce que le retard causé par la suspension des séances d'examens soit rattrapé et que l'Autorité soit en mesure d'offrir les séances d'examens selon le cours habituel. L'Autorité estime terminer ce rattrapage dans quelques semaines. Les stagiaires qui réalisent actuellement leur période probatoire ont toujours la possibilité de terminer celle-ci et peuvent s'inscrire à une séance d'examen au moment qui leur convient, soit pendant leur période probatoire ou lorsque que celle-ci sera terminée.

Par ailleurs, l'Autorité continue de suivre l'évolution des consignes sanitaires du gouvernement du Québec afin d'adapter les mesures en place et veiller à la santé et à la sécurité de sa clientèle et de ses employés.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

