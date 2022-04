L'Autorité annonce la composition de son Comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre

MONTRÉAL, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce aujourd'hui la composition de son Comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre (le « Comité »).

Rappelons que l'Autorité avait annoncé, en Mars 2020, la création du Comité et procédé à un appel de candidatures. La pandémie de COVID-19 l'avait toutefois amenée à reporter sa mise en place.

Le Comité a pour mandat de favoriser les échanges et de canaliser les efforts de différentes parties prenantes pour que le gouvernement, la population et l'industrie de l'assurance de dommages soient mieux outillés pour faire face aux conséquences financières d'un important séisme. Les membres du Comité sont invités à partager leurs expériences, leurs préoccupations et leur avis à ce sujet. Ils sont également appelés à fournir des informations, suggestions, pistes de réflexion et solutions constructives pour accroître la résilience en cas de séisme d'importance au Québec.

Le Comité est constitué de représentants de l'Autorité et des membres externes suivants, qui y siégeront pour un mandat initial de deux ans :

Pierre Babinsky , directeur des communications et des affaires publiques, Bureau d'assurance du Canada - chapitre du Québec;

, directeur des communications et des affaires publiques, Bureau d'assurance du - chapitre du Québec; Alister Campbell , président et directeur général, Société d'indemnisation en matière d'assurance (SIMA/PACICC);

, président et directeur général, Société d'indemnisation en matière d'assurance (SIMA/PACICC); Manon Carpentier , directrice expertise Assurance support et gouvernance, Industrielle Alliance Assurances auto et habitation;

, directrice expertise Assurance support et gouvernance, Industrielle Alliance Assurances auto et habitation; Geneviève Garon, directrice de l'actuariat, assurance des particuliers, Beneva;

Charles-Antoine Gosselin , économiste en changements climatiques, WSP;

, économiste en changements climatiques, WSP; Katherine Jacques , vice-présidente, gestion de l'offre et actuariat, Groupe Promutuel;

, vice-présidente, gestion de l'offre et actuariat, Groupe Promutuel; Isabelle LaPalme , vice-présidente exécutive, Gallagher Re ;

, vice-présidente exécutive, ; Annie Latouche , directrice principale, modernisation des systèmes d'administration des polices, Desjardins Groupe d'assurances générales;

, directrice principale, modernisation des systèmes d'administration des polices, d'assurances générales; Nicolas Lussier , directeur général, Authentik.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

