La nouvelle clinique offre un accès pratique au dépistage avant le départ pour les passagers des trains UP Express à l'aéroport Pearson de Toronto

TORONTO, le 11 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), Switch Health et Metrolinx ont collaboré pour offrir aux voyageurs qui se rendent à l'aéroport Pearson de Toronto à bord d'un train UP Express une nouvelle option pratique pour les tests de dépistage avant le départ. La clinique est située au salon UPStairs, au deuxième étage, au-dessus de la plateforme UP Express de la gare Union. Ouverte à toutes les personnes asymptomatiques, cette nouvelle clinique offre une autre option de test pratique et abordable pour les navetteurs qui utilisent UP Express, les usagers de GO Transit, les résidents et les visiteurs du quartier des affaires.

La nouvelle clinique fonctionne de la même façon que la clinique Voyage santé exploitée par Switch Health sur le site de l'aéroport Pearson : Les voyageurs prennent rendez-vous sur le site Web de Switch Health, arrivent à l'heure fixée pour leur test et reçoivent les résultats par voie électronique de la part de Switch Health, par l'entremise de leur portail exclusif pour les patients, ASMO. Les résultats des tests antigéniques sont disponibles en une heure, ce qui signifie que peu de temps après le trajet de 25 minutes en train UP Express jusqu'à l'aéroport, les voyageurs auront en main leurs résultats prêts pour la prochaine étape de leur voyage.

« Nous avons l'intention de rendre le transport aérien plus pratique pour nos précieux passagers grâce à des initiatives de voyage santé comme celle-ci », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Nous ne saurions être plus heureux de nous associer à Switch Health et à Metrolinx pour offrir ce nouveau service aux voyageurs intermodaux. »

« Nous sommes extrêmement fiers de lancer cette toute dernière clinique, située à la gare Union, en partenariat avec la GTAA et Metrolinx, a déclaré Dilian Stoyanov, président et chef de la direction de Switch Health. Les passagers pourront effectuer une transition harmonieuse entre le test de dépistage avant le départ, le train UP Express pour l'aéroport Pearson de Toronto et les procédures pour prendre leur vol avec des résultats facilement disponibles sur leur appareil mobile. »

La nouvelle clinique Voyage santé, exploitée par Switch Health et située à la gare Union, sera ouverte du lundi au dimanche de 7 h à 19 h. Pour en savoir plus ou pour réserver un test, veuillez visiter switchhealth.ca/union.

