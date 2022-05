TORONTO, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé la nomination de Karen Mazurkewich au poste de vice-présidente, Relations avec les intervenants et communications. Son mandat entre en vigueur le 6 juin 2022. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Karen défendra les efforts en matière de relations avec les intervenants et de communications de la GTAA, en mettant l'accent sur la transformation de la façon dont la GTAA communique avec ses clients, sa collectivité, ses partenaires et ses employés. Elle dirigera également les fonctions des relations avec les médias, la gestion des enjeux et les relations gouvernementales de la GTAA.

Récemment, Karen a occupé le poste de vice-présidente, Communications stratégiques, chez MaRS, le plus grand centre d'innovation en milieu urbain en Amérique du Nord, où elle a dirigé trois équipes à fort impact, notamment l'équipe de communication d'entreprise et de marketing, Content Studio @ MaRS et le conseil de l'économie de l'innovation. Son travail a contribué à renforcer la position de chef de file de MaRS dans l'écosystème technologique en maintenant une part de voix de 50 % parmi ses concurrents, tout en rehaussant le profil des entreprises en démarrage individuelles.

« La GTAA a de grandes ambitions pour l'aéroport Pearson de Toronto, et il faut des gens exceptionnels pour dynamiser des équipes très performantes afin de les réaliser, car l'aéroport Pearson demeure un moteur solide de l'économie canadienne après la pandémie », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. « Je suis convaincue que Karen sera un formidable ajout à la GTAA alors que nous forgeons l'aéroport de l'avenir et que nous stimulons l'innovation, le leadership éclairé, les partenariats et l'engagement accru avec le gouvernement, la collectivité et les entreprises. »

Karen détient une maîtrise en communications de l'Université Concordia et un baccalauréat ès sciences (avec distinction) de l'Université Queen's. Avant de se joindre à MaRS, Karen a beaucoup travaillé dans le domaine des médias, tant au Canada qu'à l'étranger. Elle a fondé sa propre société d'experts-conseils qui cible les entreprises d'applications mobiles et de plateformes interactives. Elle a été correspondante internationale pour le Wall Street Journal, a travaillé comme chroniqueuse et rédactrice d'articles de fond pour le Financial Post et a été commentatrice pour CNBC Asia. En outre, elle est l'auteure de deux livres. En dehors du travail, Karen est passionnée d'art et d'antiquités, d'équitation et est la mère de deux merveilleuses filles.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

