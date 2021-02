Tout au long de l'initiative transformationnelle Aéroport en santé de l'aéroport Pearson de Toronto, l'AAGT a maintenu son engagement envers une approche axée sur la science et les données, guidée par des experts dans les domaines des soins de santé, des tests de diagnostic, de la santé publique et de l'industrie. Cette initiative renforce l'accent mis par l'AAGT sur la contribution à la reprise économique locale et nationale, tout en protégeant la collectivité. Les résultats de cette étude pourraient s'appliquer à d'autres contextes, y compris les écoles et les milieux de travail.

« L'AAGT continue de démontrer son engagement et son leadership dans l'exploration de la science des tests de dépistage de la COVID-19. La science est au cœur de notre engagement pour un aéroport en santé et nous sommes heureux de recevoir le soutien du PARI-CNRC pour ce programme d'essai supplémentaire qui s'inscrit dans notre recherche continue d'innovation menée ici à l'aéroport Pearson de Toronto », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction, AAGT. « La recherche permettra d'enrichir l'ensemble des connaissances scientifiques utilisées pour lutter contre cette maladie en améliorant l'accès aux tests qui permettront d'identifier, de retracer et d'isoler le virus de la COVID-19. »

L'AAGT a hâte de travailler avec Fionet Rapid Response Group (FRR), une coentreprise de Fio Corporation et de Relay Medical Corp, qui déploiera son flux de travail numérique, ses tests de dépistage et ses infrastructures de données pour l'exécution et la surveillance de ce programme.

« C'est un privilège de collaborer avec l'AAGT à la lutte contre cette pandémie qui a détruit des vies et dévasté des économies », a déclaré M. Michael Greenberg, chef de la direction de Fionet Rapid Response Group Inc. et de Fio Corporation. « FRR et ses collaborateurs, MedeVaq et OnePoint1 Health, sont impatients d'accomplir la mission importante rendue possible par le gouvernement du Canada. »

L'annonce d'aujourd'hui porte sur la création d'une nouvelle capacité de test au point de besoin à l'aéroport. L'AAGT travaillera avec une équipe d'entreprises de soins de santé du Canada pour mener une étude d'une durée de dix semaines à l'aéroport Pearson de Toronto sur les tests antigéniques. Cette étude rendra les tests de dépistage de la COVID-19 gratuits pour les employés, ainsi que pour les passagers admissibles sur certains itinéraires qui souhaitent se porter volontaires à titre de participants. L'étude commencera à accepter des bénévoles à partir du 1er mars. L'analyse clinique des écouvillons de prélèvement aura lieu sur place à l'aéroport à l'aide du test PCR rapide de LuminUltra, et les participants recevront leurs résultats dans un délai de deux heures. Ces derniers seront également testés à l'aide du test antigénique rapide de Response Biomedical. L'intégration des technologies de dépistage, des processus de traitement des passagers et de tous les flux de données sera gérée par la plateforme FioNet.

La participation des employés de l'aéroport à cette recherche aidera à identifier, à retracer et à isoler le virus de la COVID-19 au travail et à la maison dans les collectivités proches de l'aéroport, où vivent bon nombre d'employés. Le dépistage au sein des travailleurs des aéroports est la mesure plus récente prise par l'AAGT dans le cadre de son engagement continu pour la protection proactive et transparente du personnel travaillant dans les aéroports. L'aéroport Pearson de Toronto a été le premier aéroport canadien à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour son programme Aéroport en santé. C'est aussi l'un des premiers grands aéroports du monde à publier un registre des cas de COVID-19 au sein de ses employés.

« L'AAGT est l'un des partenaires les plus solides de la Ville de Mississauga, et cette étude démontre son engagement ferme à protéger les milliers de résidents de Mississauga qui travaillent à l'aéroport Pearson, ainsi que leurs familles », a déclaré la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie. « Ce qui rend cette étude particulièrement importante, c'est que ses conclusions pourraient s'appliquer à d'autres milieux de travail, non seulement à Mississauga, mais partout en Ontario et dans l'ensemble du pays. Voilà un autre exemple qui démontre que l'AAGT est à la fine pointe de l'innovation et de la sécurité communautaire. Je tiens à remercier l'AAGT ainsi que le gouvernement du Canada, d'avoir lancé à l'aéroport Pearson cette étude qui tombe à point nommé, et je tiens aussi à remercier le gouvernement de l'Ontario d'avoir fourni des tests rapides. »

Une deuxième étude sera menée parallèlement à l'étude financée par le gouvernement fédéral et aura pour but de comparer les tests antigéniques et les tests rapides de type PCR. Le deuxième volet de la recherche, la Workplace Antigen Testing Study, évaluera la viabilité de la mise en place de tests antigéniques rapides au sein d'un effectif comme méthode efficace d'identification, de traçage et d'isolation rapide du virus de la COVID-19. En effectuant plusieurs tests par semaine pendant plusieurs semaines, les chercheurs pourront étudier à quelle fréquence l'utilisation de tests antigéniques peut améliorer la sécurité en milieu de travail en réduisant le risque de propagation de la COVID-19. Pour mener cette recherche, l'étude aura recours au test antigénique rapide Panbio pour la COVID-19 d'Abbott, fourni par la province de l'Ontario. L'étude fera appel à l'expertise de trois éminents épidémiologistes et chercheurs canadiens affiliés à l'Université de Toronto, au University Health Network et à Unity Health Toronto : Dr Kevin Schwartz, Dr Prabhat Jha et Dr Isaac Bogoch. Les résultats de leur travail à l'aéroport Pearson de Toronto pourront être appliqués dans d'autres milieux de travail afin d'accroître le nombre de tests de dépistage rapides. La Workplace Antigen Testing Study, recrutera des volontaires parmi les travailleurs de l'aéroport Pearson de Toronto. Les participants recevront plusieurs tests antigéniques par semaine pendant une période d'environ huit semaines.

« Des tests fréquents et rapides de dépistage chez les personnes asymptomatiques constituent un élément important parmi d'autres mesures de santé publique essentielles pour réduire le risque de propagation du virus de la COVID-19. Nous sommes heureux d'aider l'AAGT et ses partenaires à évaluer l'efficacité du dépistage rapide des employés et ainsi accroître nos connaissances actuelles sur la façon de mettre en œuvre ces outils de façon sécuritaire et efficace », a déclaré Kevin Schwartz, médecin spécialiste des maladies infectieuses à Unity Health Toronto et à l'Université de Toronto.

Ces nouveaux volets de recherche sont les plus récents programmes auxquels l'AAGT a contribué et qui font progresser la cause de la recherche et du dépistage du virus de la COVID-19. En septembre 2020, l'AAGT a coparrainé une étude menée à l'aéroport Pearson de Toronto et reconnue mondialement, l'International Border Study de McMaster HealthLabs. Les résultats provisoires de cette étude ont joué un rôle déterminant dans la poursuite des discussions sur les politiques publiques au sujet du dépistage à l'arrivée comme mesure de protection efficace contre le COVID-19.

Pour en savoir plus sur le programme, consultez le site torontopearson.com/testing. Une fiche d'information à l'intention des médias est disponible et fournit des renseignements plus précis sur les opérations du programme.

Autres citations

« LuminUltra est fier de fournir à l'AAGT sa solution de dépistage de la COVID-19 fabriquée au Canada. Notre technologie de tests rapides à PCR quantitative sur place offre un aperçu en temps réel de la santé du personnel et des passagers, ce qui aide à prévenir la propagation et constitue la référence en matière de comparaison pour l'étude. Il est essentiel de continuer d'étudier la meilleure façon de servir nos milieux de travail alors que nous continuons à composer avec la pandémie. » Pat Whalen, président et chef de la direction, LuminUltra

« Response Biomedical est heureuse de participer au programme pilote de recherche avec ses partenaires de l'AAGT. Notre test antigénique de la COVID-19 RAMP® fournira les données essentielles pour évaluer l'utilité des tests d'antigène sur place dans un environnement aéroportuaire », a déclaré Barb Kinnaird, chef de la direction de Response Biomedical Corp. « Nous sommes fiers de participer aux efforts mondiaux de lutte contre la pandémie de COVID-19 et nous avons intensifié nos activités de fabrication pour appuyer une initiative canadienne de lutte contre la pandémie. »

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) exploite l'Aéroport international Pearson de Toronto. L'aéroport Pearson de Toronto a servi plus de 50 millions de passagers en 2019, ce qui en fait l'aéroport le plus achalandé du Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les pages de l'aéroport Pearson de Toronto sur Twitter (en anglais et en français), Facebook et Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA, [email protected], 416 776-3709

Liens connexes

www.gtaa.com