L'événement organisé à l'aéroport Pearson de Toronto souligne la façon dont le partenariat et l'innovation soutiendront l'économie régionale par la création d'emplois

TORONTO, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Lors d'un événement tenu plus tôt aujourd'hui à l'aéroport Pearson de Toronto, Bombardier a donné un aperçu de la construction de son nouveau centre de fabrication ultramoderne à l'aéroport international Pearson de Toronto, où aura lieu l'assemblage final de sa gamme d'avions d'affaires Global, y compris l'avion phare de l'industrie, Global 7500. Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier; Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto; Bonnie Crombie, mairesse de la ville de Mississauga; Jerry Dias, président national d'Unifor; et plusieurs autres représentants clés de la communauté aérospatiale du Grand Toronto ont assisté à l'événement.

S'exprimant lors de l'événement, Mme Flint a saisi l'occasion pour souligner à quel point une industrie aéronautique forte est essentielle pour stimuler les économies locale, provinciale et nationale : « Ce projet est un rappel de la valeur et des possibilités qui peuvent être créées lorsque nous travaillons ensemble, a-t-elle déclaré. Grâce à cet effort de collaboration, nous avons été en mesure de conserver 2 000 emplois hautement spécialisés ici à Mississauga, de créer une porte d'entrée de calibre mondial à l'aéroport Pearson, point d'ancrage de la deuxième zone d'emploi en importance au Canada, qui, à son apogée, soutenait 300 000 emplois, et faire de la région une plaque tournante de l'aviation et de l'aérospatiale concurrentielle à l'échelle mondiale, avec une foule d'entreprises novatrices. »

Plus tard, Mme Flint et M. Martell ont participé à un événement intitulé « Repositioning Bombardier » (Repositionner Bombardier), qui s'est tenu au Canadian Club et qui a attiré un grand nombre d'intervenants du secteur de l'aérospatiale et de l'aviation, de chefs d'entreprises, de dirigeants politiques locaux, ainsi que de médias. M. Martell a donné un aperçu de la transition du navire amiral canadien vers une entreprise axée sur l'aviation d'affaires, de sa vision et de sa mission pour l'avenir de la marque emblématique de Bombardier, et du rôle majeur de l'Ontario dans la réalisation de sa vision. Mme Flint a souligné l'importance de jouer un rôle de premier plan dans les périodes de transformation et du rôle de moteur de la croissance économique de l'aéroport Pearson de Toronto, non seulement pour Mississauga et l'Ontario, mais aussi pour l'ensemble du pays.

Pour en savoir plus sur le nouveau centre de fabrication de Bombardier, consultez son communiqué de presse à https://bombardier.com/en/media/news. Pour en savoir plus sur la réaction de l'aéroport Pearson de Toronto face à la COVID-19 et son programme de premier plan Aéroport en santé, visitez le www.torontopearson.com.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus important aéroport du Canada et un réseau essentiel reliant les gens, les entreprises et les biens. L'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport de plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord » lors de quatre années consécutives par le Conseil international des aéroports, le représentant commercial mondial des aéroports. Le Conseil international des aéroports a également décerné à l'aéroport Pearson de Toronto le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » en reconnaissance de son programme Aéroport en santé. De plus, l'aéroport Pearson de Toronto a été le premier aéroport canadien à recevoir l'accréditation mondialement reconnue du Conseil international des aéroports dans le domaine de la santé pour ses mesures prises face à la COVID-19.

Pour de plus amples renseignements, suivez l'aéroport Pearson de Toronto sur Twitter (en anglais et en français), Facebook ou Instagram.

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Renseignements: Bureau des médias de la GTAA | [email protected] | 416 776-3709

Liens connexes

www.gtaa.com