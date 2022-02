L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto devient membre du nouveau conseil des carburants d'aviation durables

Le Conseil canadien des carburants d'aviation durables veillera à ce que le secteur canadien de l'aviation demeure concurrentiel pendant la transition vers la cible zéro émission nette

TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé aujourd'hui qu'elle joue un rôle de chef de file dans le développement durable en devenant membre du nouveau Conseil canadien des carburants d'aviation durables. La mission du Conseil consiste à accélérer le déploiement des carburants d'aviation durables au Canada pour permettre au secteur canadien de l'aviation de demeurer concurrentiel pendant sa transition vers la cible zéro émission nette.

Le Conseil compte parmi ses membres un consortium de 60 sociétés aériennes actives au Canada, ainsi que des intervenants clés de l'écosystème de l'aviation au Canada, notamment des fournisseurs, des fabricants du secteur aérospatial, des aéroports, des établissements financiers et des universités. Il sera chargé de faciliter la production et l'approvisionnement de carburants d'aviation durables abordables, à faibles émissions de carbone, produits au Canada. Le Conseil agira également comme porte-parole de ses membres auprès des gouvernements et des intervenants afin d'élaborer une stratégie et une feuille de route ambitieuses pour développer un marché rentable et durable des carburants d'aviation durables au Canada.

« L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto s'emploie à rebâtir l'expérience de transport aérien en créant l'aéroport de l'avenir, un aéroport plus sain, innovateur, écologique et efficace, a affirmé Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Les carburants d'aviation durables joueront un rôle important dans l'atteinte de cet objectif, et le Conseil, pour sa part, guidera l'industrie en aidant à établir une chaîne de valeur des carburants d'aviation durables afin d'en accélérer la commercialisation et l'utilisation à grande échelle. »

Les objectifs du Conseil des carburants d'aviation durables et de ses membres cadrent avec ceux de la GTAA. L'an dernier, la GTAA s'est engagée à réduire les émissions nettes de carbone à zéro et les déchets provenant de ses installations terminales d'ici 2050 et elle a publié une nouvelle politique environnementale qui établit des objectifs ambitieux dans sept champs d'intérêt clés, notamment la résilience aux changements climatiques, la carboneutralité et les émissions carbone, l'utilisation stratégique de l'énergie, la gestion de l'eau, l'environnement naturel, la gestion des déchets et la gestion du bruit. Apprenez-en davantage sur la politique environnementale de la GTAA.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Pendant quatre années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID19.

