TORONTO, le 4 mars 2021 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l'aéroport international Pearson de Toronto, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme novateur dans le cadre duquel est prévu le déploiement de 1 000 dispositifs d'alerte de sécurité liée à la COVID-19 pour les employés de première ligne de la GTAA. Les appareils ont été conçus pour permettre le maintien de la distanciation physique et la détermination rapide des entrées en contact en milieu de travail, dans l'éventualité d'un cas confirmé de COVID-19. Pour mettre au point ces dispositifs, la GTAA a collaboré avec Wipro Limited, son partenaire des technologies de l'information (TI), qui est un chef de file mondial de services de TI, de consultation et de processus d'affaires.

Le dispositif d'alerte de sécurité est un petit appareil que les employés peuvent attacher à leur ceinture, à leur manteau ou à leur corde de sécurité. Il émet un avertissement sous forme de vibrations et de clignotements lorsque la personne qui le porte se trouve à moins de deux mètres d'un autre dispositif. De plus, l'appareil enregistre chaque entrée en contact avec un autre dispositif dans un registre confidentiel utilisé pour assurer un suivi des interactions en milieu de travail, ce qui est pratique dans le cas où un employé signalerait la confirmation d'un diagnostic positif de COVID-19.

« Nous maintenons notre position de chef de file sur le plan des politiques, des procédures et des technologies qui favorisent un Aéroport en santé et qui visent à protéger nos passagers et nos travailleurs contre la COVID-19, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. En collaboration avec notre partenaire des TI, Wipro, nous annonçons le lancement d'une nouvelle technologie prêt-à-porter qui aidera nos travailleurs de première ligne à faire preuve de diligence, en ce qui concerne le respect des mesures de distanciation physique et l'enregistrement des entrées en contact pendant la pandémie. Nous faisons passer des tests de dépistage à nos employés et signalons aux employeurs de l'aéroport les diagnostics positifs de COVID-19. Grâce au lancement des dispositifs d'alerte de sécurité liée à la COVID-19, nous pourrons en outre offrir une protection supplémentaire à nos précieux employés ainsi qu'aux collectivités que nous servons. »

« La transformation numérique est au cœur du programme Aéroport en santé, a ajouté Amit Majithia, vice-président et chef national chez Wipro Limited au Canada. Le dispositif d'alerte de sécurité - qui mise sur les capacités d'EngineeringNXT de Wipro dans les secteurs de technologies prêt-à-porter, de l'Internet des objets, de la connectivité et de l'analyse - est un bon exemple de collaboration et de réinvention. Ayant une expertise approfondie en matière de technologie, nous travaillions à l'innovation continue au sein de la GTAA. »

« Le maintien de la distanciation physique et le suivi des entrées en contact constituent deux mesures importantes dans la prévention de la propagation de la COVID-19, explique le Dr Edward Wasser, médecin en chef à l'aéroport Pearson de Toronto. Bien qu'on reconnaisse que seulement environ 1 % des cas de COVID-19 au Canada découlent d'une entrée en contact avec un voyageur malade1, le déploiement des dispositifs d'alerte de sécurité liée à la COVID-19 pour les employés de la GTAA, soit la plus récente innovation du programme Aéroport en santé actuel, ajoute une mesure de sécurité supplémentaire dans la lutte contre la propagation du virus au Canada. »

L'utilisation des dispositifs d'alerte de sécurité s'inscrit dans le programme Aéroport en santé de l'aéroport Pearson de Toronto. Les dispositifs ont été déployés pour les employés de la GTAA en janvier 2021, après deux mises à l'essai réussies qui ont démontré la valeur de la technologie prêt-à-porter dans le maintien de la distanciation physique et l'amélioration de l'efficacité du processus de suivi des entrées en contact. Pour en savoir plus sur le programme Aéroport en santé et la façon dont l'aéroport Pearson de Toronto veille avant tout à la santé et à la sécurité des employés et des passagers, veuillez consulter le site www.torontopearson.com/healthyairport.

