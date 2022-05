Le portail Pearson au travail! en ligne permettra de soutenir la reprise, le recyclage et le perfectionnement de la main-d'œuvre de l'aéroport Pearson, au sein de l'un des environnements de travail les plus dynamiques et multidisciplinaires au pays. Il facilitera la collaboration entre plus de 400 employeurs de l'aéroport et des milliers de travailleurs aéroportuaires dans leur démarche d'accès à l'emploi, de formation et de soutien, tout en aidant l'un des secteurs économiques les plus durement touchés en Ontario.

L'aéroport Pearson est sans contredit le cœur de la zone d'emploi aéroportuaire qui, avant la pandémie de COVID-19, était la deuxième plus importante grappe d'emplois au Canada avec plus de 300 000 travailleurs.

« Au cours des deux dernières années, la main-d'œuvre du secteur de l'aviation a fait preuve d'une ténacité, d'une innovation et d'une résilience remarquables dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Compte tenu des répercussions de la COVID-19 sur l'aéroport, ce financement jettera les bases de notre vision à long terme pour le rétablissement de notre main-d'œuvre, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. Ce financement fera en sorte de créer un milieu de travail où les employés pourront parfaire leurs compétences et accéder à des possibilités d'emploi dans l'ensemble de l'aéroport, le tout pour promouvoir des emplois de qualité. Nous remercions le gouvernement de l'Ontario de son appui. »

« Tout ce que fait notre gouvernement a pour but d'aider la population de l'Ontario à récolter un chèque de paie plus substantiel, afin qu'elle puisse bâtir une vie meilleure pour les individus et les familles », de dire Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario. Alors que nous rebâtissons le secteur touristique de l'Ontario, ce programme aidera des milliers de travailleurs de l'aéroport Pearson à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour faire progresser leur carrière et gagner un salaire plus élevé. »

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les travailleurs de l'aéroport Pearson et pour notre collectivité, a déclaré Deepak Anand, adjoint parlementaire du ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et député provincial de la circonscription de Mississauga-Malton. « Notre investissement dans Pearson au travail! en ligne fait partie du plan de notre gouvernement visant à faire en sorte que tous les travailleurs aient les outils nécessaires pour trouver un emploi valorisant, et à créer de meilleurs emplois pour tous dans la région de Peel. »

La cyberplateforme et ses programmes seront conçus en partenariat avec des membres de la communauté aéroportuaire, incluant les groupes syndicaux comme le Conseil des travailleurs de l'aéroport de Toronto (ou TAWC), porte-voix des employés et de leurs plus gros syndicats. L'expertise du TAWC en matière de relation de travail, de mobilisation et d'intervention rapide de la main-d'œuvre sera essentielle pour comprendre les besoins des travailleurs, concevoir des programmes efficaces, recruter et mesurer les impacts.

« Lorsque les employeurs, les travailleurs et le gouvernement collaborent pour préparer la communauté de Pearson à une reprise solide et sécuritaire, des projets porteurs comme celui-ci deviennent possibles, a déclaré Steven Tufts, porte-parole du TAWC. TAWC croit qu'avec ce soutien, le portail Pearson au travail! en ligne aidera des milliers de travailleurs aéroportuaires - actuels et futurs - à trouver des emplois, voire des carrières durables et enrichissantes. »

Pour marquer cette annonce, le député Anand a visité l'aéroport Pearson de Toronto et rencontré le dirigeant principal des ressources humaines de l'Autorité aéroportuaire, Mark Carbonelli, ainsi que des travailleurs sur place.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ou ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

À propos du Conseil des travailleurs de l'aéroport de Toronto

Le Conseil des travailleurs de l'aéroport de Toronto (ou TWAC) représente la voix collective des 50 000 travailleurs de Pearson et de ses plus importants syndicats. Depuis 2018, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et le TAWC collaborent dans le cadre d'une initiative conjointe visant à adopter des pratiques exemplaires pour régler les problèmes en milieu de travail dans les aéroports à l'échelle mondiale. Dans le cadre de ces travaux, l'Autorité a publié le tout premier sondage démographique auprès des travailleurs aéroportuaires en Amérique du Nord. Vous trouverez les résultats du sondage ici (en anglais) : https://www.torontopearson.com/en/corporate/who-we-are/workforce-survey.

