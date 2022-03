Le projet représente l'une des plus importantes réparations de piste de l'histoire de l'aéroport Pearson de Toronto.

TORONTO, le 29 mars 2022 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), qui exploite l'aéroport international Pearson de Toronto, a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné Dufferin Construction comme entrepreneur principal pour le projet de réfection de la piste 06L/24R, qui doit commencer au début d'avril et se poursuivre jusqu'à l'automne 2022. À l'issue d'un vaste processus de demande de propositions, Dufferin Construction a été choisie entre autres en raison de la priorité qu'elle accorde à la sécurité, de sa volonté de collaborer avec la GTAA et d'autres partenaires de l'industrie pour minimiser, dans la mesure du possible, les répercussions du bruit sur les communautés ainsi que de son engagement à l'égard des pratiques d'écoconstruction.

On s'attend à ce que ces travaux aient des répercussions importantes sur les communautés voisines de l'aéroport. Minimiser ces répercussions demeurera une priorité tout au long des travaux, et un certain nombre de mesures ont déjà été prises, y compris la réduction des créneaux horaires des compagnies aériennes et l'ajustement des horaires pour la durée des travaux. L'innovation moderne et la planification avancée permettront à la GTAA de réaliser le projet en quelques mois plutôt qu'en plusieurs années. Le projet injectera des millions de dollars dans l'économie locale, créera des emplois intéressants en générant environ 200 000 heures-personnes de travail et appliquera des pratiques de construction durable, notamment l'utilisation de matériaux recyclés et la modernisation de 1 800 lumières DEL pour améliorer la sécurité et réduire l'empreinte carbone de la piste.

« Si l'aéroport Pearson de Toronto est robuste, il permettra à la région, à la province et au Canada de l'être également, au moment où nous émergeons collectivement de la pandémie de COVID-19, a déclaré Pat Neville, vice-président, Développement de l'aéroport et services techniques, GTAA. Nous sommes heureux que Dufferin Construction participe à cet important projet qui permettra d'assurer l'exploitation sécuritaire continue de l'une des infrastructures les plus vitales du Canada, grâce à des pratiques modernes, écologiques et efficaces qui tiennent compte des répercussions sur les communautés entourant l'aéroport. »

« Dufferin Construction se réjouit à l'idée de travailler à l'aéroport Pearson de Toronto pour une autre saison de construction dans le cadre de ce projet historique, a affirmé Gary Dempster, directeur de district, Dufferin Construction. Dufferin travaille côté piste à l'aéroport Pearson depuis plus de 30 ans et a hâte de collaborer avec l'équipe de projet pour mener à bien ce projet tout en atténuant les répercussions sur les activités côté piste et les communautés avoisinantes. »

La GTAA s'est engagée à fournir des mises à jour transparentes en temps opportun concernant le projet de réfection de la piste 06L/24R. Pour vous tenir au courant, consultez le www.torontopearson.com/runwayrehab ou abonnez-vous à notre bulletin communautaire, Checking In. Pour déposer une plainte relative au bruit auprès de notre Bureau de gestion du bruit, veuillez composer le 416 247-7682 ou visiter notre page Plaintes relatives au bruit.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital entre personnes, entreprises et marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports du monde. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord pour la deuxième année consécutive, et il a été le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

