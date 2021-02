Sept organisations dirigées par des Noirs et des Autochtones recevront du financement pour appuyer des projets de renforcement des capacités, de la planification stratégique à la formation, en passant par l'amélioration des programmes existants

TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a annoncé les bénéficiaires du financement du Nest Fund de 2020. Cette annonce marque la prochaine étape pour les engagements pris par la GTAA en 2020, notamment celui d'appuyer l'Initiative Black North en reconnaissant que la diversité rend les entreprises, les collectivités et les nations plus dynamiques, tant sur le plan culturel qu'économique, ainsi que par l'inclusion des opinions, des perspectives et des expériences diversifiées.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, sept organisations dirigées par des Noirs et des Autochtones recevront un financement total de 300 000 $ pour appuyer des projets de renforcement des capacités allant de l'amélioration des technologies organisationnelles et du soutien à la planification stratégique à la formation du personnel ou à l'élargissement de la portée pour permettre au programme de passer au niveau supérieur :

La Black Youth School Success Initiative est un programme de soutien scolaire axé sur la prévention et l'intervention qui soutient les enfants et les jeunes noirs de la sixième année jusqu'à la fin de l'école secondaire.

Le programme Échanges Racines canadiennes est un organisme de bienfaisance national dirigé par des jeunes qui appuie et facilite les programmes visant à accroître la résilience des jeunes Autochtones pour qu'ils puissent s'orienter dans un environnement en évolution et surmonter les obstacles, tout en œuvrant à améliorer les chances de succès de leurs collectivités.

Eshkiniigjik Naandwechigegamig, Aabiish Gaa Binjibaaying (ENAGB) offre aux jeunes Autochtones âgés de 12 à 29 ans des programmes et des services d'aide en santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle.

L'organisme Help a Girl Out veille à ce que toutes les femmes aient accès à des produits sanitaires, quelles que soient les circonstances, et lance tout au long de l'année des campagnes de lutte contre la stigmatisation et des ateliers éducatifs pour mettre fin à la honte associée aux menstruations chez les femmes et les filles au Canada .

. La plateforme Helping Hands est un organisme communautaire dirigé par des jeunes Noirs qui permet à des jeunes Noirs, des jeunes immigrants et des jeunes défavorisées sur le plan socioéconomique d'explorer des possibilités de bénévolat, d'éducation, d'entrepreneuriat et d'emploi.

La Trust 15 Youth Community Support Organization offre aux jeunes de la région de Rexdale/Etobicoke-Nord des programmes qui favorisent et encouragent les comportements positifs, l'expression créative et les aptitudes au travail coopératif.

Le Weston Frontlines Centre est un organisme de bienfaisance dynamique pour les jeunes de York-Sud-Weston qui offre des programmes culturellement pertinents et inclusifs aux enfants et aux jeunes de 6 à 29 ans, des programmes de devoirs et de tutorat et des camps en passant par les événements ponctuels et les programmes d'emploi.

« L'annonce de financement d'aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des engagements pris l'an dernier par l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) pour lutter contre le racisme envers les Noirs, le racisme systémique, les inégalités et les injustices sous toutes leurs formes qui touchent les personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC) », a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. « Chacun de ces organismes a son propre secteur de concentration, mais collectivement, leurs activités contribuent à l'objectif ultime d'aider à bâtir un avenir meilleur pour les personnes touchées par le racisme systémique. La GTAA est reconnaissante du travail que ces organismes accomplissent et elle est heureuse d'appuyer leurs efforts. »

Alors que l'industrie de l'aviation continue d'accorder la priorité à la santé des passagers et des employés pendant le COVID-19 et qu'elle prépare des plans de rétablissement, cette annonce de financement marque le début d'un effet d'entraînement qui se fera sentir dans toute la région du Grand Toronto. En effet, les organismes ayant reçu du financement aident non seulement nos collectivités à faire face à la pandémie, mais les placent aussi en bonne posture pour un avenir meilleur et plus inclusif.

Le Nest Fund de la GTAA accorde un soutien aux programmes et aux organisations qui ont une incidence positive sur les collectivités qui ceinturent l'aéroport Pearson de Toronto. Le Nest Fund est un volet de financement du Propeller Project, le programme d'investissement communautaire de la GTAA. Cette annonce de financement cadre avec les principaux secteurs du fonds du Propeller Project, qui comprennent des partenariats avec des organisations qui s'attaquent au problème complexe du sous-emploi, un défi auquel font face de nombreuses communautés PANDC.

