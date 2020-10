MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À la suite d'un appel de candidatures lancé le 6 août 2020 et visant à pourvoir un poste vacant au sein du comité consultatif sur les produits d'investissement (le « CCPI »), l'Autorité des marchés financiers annonce avoir retenu la candidature de Caroline Montminy, de Gestion d'actifs Burgundy, pour un mandat renouvelable de trois ans.

Les autres membres actuels du CCPI sont :

Marie Brault , Banque Nationale du Canada ;

, Banque Nationale du ; François Bruneau, Groupe Cloutier Investissements;

Yanic Chagnon , Financière Manuvie;

, Financière Manuvie; Charles Danis , Fidelity Investments Canada;

, Fidelity Investments Canada; Simon Destrempes , R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.;

, R.E.G.A.R. Gestion Privée inc.; Stéphane Dulude;

Manon Gauthier , Industrielle Alliance;

, Industrielle Alliance; Maxime Gauthier , Mérici Services Financiers;

, Mérici Services Financiers; Eric F. Gosselin , Services financiers Eric F. Gosselin et Services en placements PEAK inc.;

, Services financiers et Services en placements PEAK inc.; Jonathan Halwagi, Fasken Martineau;

Éric Landry , Mouvement Desjardins;

, Mouvement Desjardins; Élyse Lemay, Canada-Vie;

Mario Tremblay , Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ).

Le CCPI a notamment pour mandat d'échanger sur les questions ayant trait à l'encadrement efficient de la création, de la gestion et de la distribution des produits d'investissement et de fournir des renseignements et des suggestions visant à améliorer l'élaboration et la mise en application de ces cadres réglementaires. Les produits d'investissement visés sont principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

