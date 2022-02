L'Autorité accueille un nouveau membre au sein du comité consultatif sur le financement des sociétés

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination d'un nouveau membre au sein de son comité consultatif sur le financement des sociétés (le « CCFS »), pour un mandat de trois ans :

Michèle Lefaivre , directrice, affaires juridiques, investissements, Caisse de dépôt et placement du Québec.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé le 4 novembre 2021.

L'Autorité annonce également le renouvellement du mandat, pour une durée de trois ans, de cinq membres actuels du CCFS :

Alison Breen , vice-présidente, secrétaire générale et chef divisionnaire des affaires juridiques, Investissements PSP;

, vice-présidente, secrétaire générale et chef divisionnaire des affaires juridiques, Investissements PSP; François Carrier, directeur général et chef, financement aux sociétés, Desjardins Marché des capitaux;

Jean Michel Lapierre , associé, Fasken Martineau DuMoulin;

, associé, Fasken Martineau DuMoulin; Mélanie Meunier, directrice, affaires juridiques, Fondaction;

David Petrie , vice-président, entreprises publiques et investissement relationnel Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec.

Mandat du comité

Le CCFS a pour mandat d'échanger sur les projets législatifs et réglementaires ayant trait à l'encadrement du financement et des regroupements des sociétés, et de faire part de sa perspective sur la mise en pratique de ce cadre réglementaire.

Composition du comité

Afin d'assurer l'efficacité du CCFS, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une connaissance pointue de la réglementation applicable en matière de financement des sociétés, des marchés de capitaux ainsi que des fusions et acquisitions, en lien avec les valeurs mobilières.

Le mandat des membres du CCFS est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers