L'Autorité accueille trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre

MONTRÉAL, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination de trois nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur les risques associés aux tremblements de terre (le « Comité »), pour un mandat de deux ans :

Aube Gourdeau, paléosismologue, BGC Engineering;

Hugues Laquerre , vice-président de la tarification des assurances entreprises et agricoles, La Compagnie d'assurance générale Co-operators;

, vice-président de la tarification des assurances entreprises et agricoles, La Compagnie d'assurance générale Co-operators; Aurélie Larsonneur, conseillère en gestion des risques - sécurité civile, ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ces nominations font suite à un appel de candidatures lancé le 22 mai 2024.

Mandat et composition du Comité

Le Comité a pour mandat de réfléchir à des solutions visant à améliorer la résilience de la province face à un tremblement de terre d'une importante magnitude. Les membres du Comité sont invités à partager leurs expériences, leurs préoccupations et leur avis à ce sujet. Ils sont également appelés à fournir des informations, suggestions, pistes de réflexion et solutions constructives.

Les membres du Comité sont issus de diverses organisations qui sont des parties prenantes au risque de tremblement de terre au Québec.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers