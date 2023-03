L'Autorité accueille quatre nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur l'encadrement des dérivés

MONTRÉAL, le 7 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur l'encadrement des dérivés (le « CCED »), pour un mandat de trois ans :

Adam Allouba , chef des affaires juridiques, Bourse de Montréal;

, chef des affaires juridiques, Bourse de Montréal; Nathalie Bockler , retraitée, auparavant directrice exécutive, Natixis Canada;

, retraitée, auparavant directrice exécutive, Natixis Canada; Rosanna Bruni , conseillère stratégique indépendante;

, conseillère stratégique indépendante; Déborah Koualé, conseillère principale, conformité, trésorerie et services aux entreprises, Desjardins.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures lancé l'année dernière.

L'Autorité annonce également le renouvellement du mandat de cinq membres actuels du CCED, aussi pour une durée de trois ans :

Barbara Boucher , directrice principale, affaires juridiques - investissements, Caisse de dépôt et placement du Québec;

, directrice principale, affaires juridiques - investissements, Caisse de dépôt et placement du Québec; Élodie Fleury, directrice générale, gestion des changements règlementaires, transformation et gouvernance d'affaires - marchés financiers, Banque Nationale du Canada ;

; Marc-Antoine La Rochelle , conseiller juridique principal ( Canada ), Société Générale Canada ;

, conseiller juridique principal ( ), Société Générale ; Michael Librizzi , directeur de la négociation, Montréal, Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (issu de la fusion de l'OCRCVM et de l'ACFM);

, directeur de la négociation, Montréal, Nouvel organisme d'autoréglementation du (issu de la fusion de l'OCRCVM et de l'ACFM); Sonia J. Struthers , associée - affaires, McCarthy Tétrault LLP.

Mandat et composition du comité

Le CCED est un forum qui vise à fournir un éclairage pratique et à maintenir un dialogue ouvert entre les intervenants du secteur des dérivés et l'Autorité, afin de favoriser l'efficience de l'encadrement mis en œuvre.

Afin d'assurer l'efficacité du CCED, les membres détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une bonne connaissance de la réglementation applicable en matière de dérivés de même qu'une expertise dans différents domaines afférents au secteur des dérivés, tels que la conformité, les salles des marchés, les services de suivi de marché et de post-marché et la gestion des risques.

Le mandat des membres du CCED est d'une durée d'au plus trois ans et peut être reconduit selon des modalités déterminées par l'Autorité.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information :

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

SOURCE Autorité des marchés financiers