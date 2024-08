L'Autorité accueille deux nouveaux membres au sein du comité consultatif sur le financement des sociétés

MONTRÉAL, le 27 août 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination de deux nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur le financement des sociétés (le « CCFS »), pour un mandat de trois ans :

Pascal de Guise , associé, Blake, Cassels & Graydon;

, associé, Blake, Cassels & Graydon; François Paradis, associé, Osler , Hoskin & Harcourt.

Ces nominations font suite à un appel de candidatures lancé le 24 avril 2024.

L'Autorité annonce également le renouvellement du mandat, pour une durée de trois ans, de cinq membres actuels du CCFS :

Josianne Beaudry , associé, Lavery, de Billy;

, associé, Lavery, de Billy; Gabriel Castiglio , directeur exécutif, chef de la direction des affaires juridiques mondiales et secrétaire général, Corporation Fiera Capital;

, directeur exécutif, chef de la direction des affaires juridiques mondiales et secrétaire général, Corporation Fiera Capital; Olivier Désilets, associé, Davies Ward Phillips & Vineberg;

Renée Loiselle, associée, Norton Rose Fullbright ;

; Isabelle Nazon , associée, McCarthy Tétrault.

Mandat et composition du comité

Le CCFS a pour mandat d'échanger sur les projets législatifs et réglementaires ayant trait à l'encadrement du financement et des regroupements des sociétés, et de faire part de sa perspective sur la mise en pratique de ce cadre réglementaire.

Les membres du CCFS détiennent une vaste expérience dans leur champ d'activités respectif et ont une connaissance pointue de la réglementation applicable en matière de financement des sociétés, des marchés de capitaux ainsi que des fusions et acquisitions, en lien avec les valeurs mobilières.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

