L'Autorité accueille deux nouveaux membres au sein de son comité consultatif sur les produits d'investissement

MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce la nomination des personnes suivantes au sein de son comité consultatif sur les produits d'investissement (le « CCPI »), pour un mandat de trois ans :

Martin Picard , Gestion de patrimoine Palos;

, patrimoine Palos; Jean-Marc Prud 'Homme, Addenda Capital.

Cette nomination fait suite à un appel de candidatures publié le 13 septembre 2024.

Mandat et composition du comité

Le CCPI est un forum de discussion entre l'Autorité et les intervenants liés au développement, la gestion et la distribution de produits d'investissement au Québec. Il permet de fournir un éclairage pratique sur le domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'Autorité et de contribuer aux objectifs de cette dernière visant notamment à maintenir un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Les membres du CCPI donnent leur perspective sur des sujets portant entre autres sur la gestion et de la distribution des produits d'investissement, principalement les organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers