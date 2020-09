« Même si beaucoup de Canadiens ne sont pas prêts à dire au revoir à l'été, aucun signal ne nous laisse croire que l'hiver sera hâtif cette année », explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. « L'automne 2020 sera doux et agréable pour une majorité du pays avec plusieurs occasions de connaître des épisodes d'été des Indiens. En plus, contrairement aux deux derniers automnes, nous ne prévoyons pas une arrivée rapide des conditions hivernales. »

« L'automne est une saison haute en couleur et les Québécois auront de nombreuses occasions pour en profiter. Les cueillettes de pommes et de citrouilles sont des activités prisées et la météo devrait collaborer avec de nombreuses belles journées », ajoute André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia.

Voici un aperçu plus détaillé des conditions attendues à travers le pays cet automne et cet hiver :

Québec & Ontario

Même si les températures ont été plus fraîches durant la première moitié de septembre, il faut surtout retenir que la douceur dominera pour les mois d'octobre et de novembre. Même si les précipitations risquent d'être près ou supérieures à la normale en raison du passage d'importantes dépressions (certaines post-tropicales), plusieurs périodes sans pluie seront présentes. La combinaison de la douceur et des périodes sans précipitations donnera quelques beaux épisodes d'été des Indiens. L'arrivée de l'hiver sera plus graduelle et les longues vagues de froid devraient éviter ces deux provinces durant la saison froide où la douceur sera majoritaire.

Ailleurs au Canada

L'ouest du pays connaîtra du temps plutôt maussade et frais plus la saison avancera. L'arrivée de l'hiver pourrait donc se faire plus hâtivement que la normale, ce qui devrait permettre une longue saison de ski. Les températures s'annoncent aussi plus froides que la normale pour l'hiver.

Pour les provinces de l'Atlantique, les précipitations seront près ou au-dessus des normales avec la possibilité du passage d'importantes dépressions, faisant grimper rapidement les quantités de précipitations. Les températures douces vont dominer autant durant la saison automnale qu'hivernale en raison de la crête anticyclonique présente sur l'est du continent.

L'automne est une saison de transition qui peut amener des précipitations hivernales au pays dès la mi-octobre. Dans les prochaines semaines, les Canadiens devront porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que les températures peuvent changer rapidement et subitement. Ils peuvent se préparer à faire face aux conditions changeantes en visitant www.meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu de l'automne 2020 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales, sauf sous les

normales dans le nord-est de la

province Au-dessus des normales, sauf près des

normales dans le nord de la province Alberta Près des normales, sauf sous les

normales dans le nord de la

province Près des normales, sauf au-dessus des

normales pour l'extrême sud de la

province Saskatchewan Près des normales Près des normales Manitoba Près des normales, sauf au-dessus

des normales dans l'extrême sud de

la province Près des normales Ontario Au-dessus des normales, sauf près

des normales dans le nord de la

province Près des normales Québec Au-dessus des normales, sauf près

des normales dans le nord de la

province Près des normales, sauf au-dessus des

normales dans l'est de la province Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Au-dessus des normales Près des normales, sauf au-dessus des

normales pour le nord de la région Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf sous les

normales dans le sud-ouest du T.N.-

O. et au-dessus des normales dans

l'ouest du Yukon Près des normales

Les prévisions complètes pour l'automne, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux sont disponibles à www.meteomedia.com/automne .

Opportunités d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 14 au 16 septembre 2020. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions automnales de cette année. Nos météorologues pourront également discuter des prévisions préliminaires hivernales.

