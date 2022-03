Tecsys lance le système Omni™ WMS axé sur le commerce électronique et la gestion des commandes sur le marché nord-américain.

ATLANTA et MONTRÉAL, le 28 mars 2022 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une société leader dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir de présenter à son marché nord-américain Omni™ WMS, un système de gestion d'entrepôt agile, de type SaaS, conçu pour répondre aux besoins d'un marché omnicanal en pleine évolution, qui se situe à cheval entre le commerce électronique hybride et les modalités traditionnelles de traitement des commandes. Du coup d'envoi à la mise en service, Omni™ WMS est configuré pour une mise en œuvre rapide, accélérant le délai de création de valeur commerciale grâce à des fonctionnalités WMS de classe entrepreneuriale. Bien établi en tant que solution WMS sophistiquée à évolution bidirectionnelle dans les entrepôts européens axés sur l'automatisation, Omni™ WMS est un catalyseur éprouvé pour l'exécution du commerce numérique, les processus à médiation technologique et la visibilité centralisée dans plusieurs entrepôts. Optimisé pour le marché intermédiaire, Omni™ WMS s'ajoute au portefeuille WMS SaaS de Tecsys qui comprend également la solution visionnaire Elite™ WMS pour la distribution complexe et les marchés spécialisés.

Omni™ WMS permet aux entreprises de taille moyenne d'accélérer l'exécution des commandes afin de respecter les engagements des clients, tout en jetant les bases d'une productivité d'entrepôt soutenue face à la volatilité de la main-d'œuvre et de l'économie. Le système est conçu pour automatiser les processus, améliorer la précision des commandes, réduire les coûts d'exploitation et atteindre des niveaux de service élevés. Détail très important dans l'environnement actuel des entrepôts, Omni™ WMS est architecturé pour s'intégrer à un large éventail de technologies d'automatisation d'entrepôt. L'accent est également mis sur les expériences intuitives des utilisateurs afin de créer des conditions de travail optimales et des efficacités plus élevées dans l'entrepôt.

« Les attentes du consommateur numérique modifient fondamentalement le mode de fonctionnement des chaînes d'approvisionnement, ce qui entraîne une évolution des technologies dont les entrepôts doivent disposer pour suivre le rythme », explique Guy Courtin, vice-président de l'industrie et des technologies avancées chez Tecsys. « La dynamique de l'omnicanal et du commerce numérique, ainsi que la souplesse de traitement nécessaire pour traiter des volumes plus élevés de petites commandes, est un phénomène déjà très répandu dans une grande partie de l'Europe. Donc, en optimisant notre Omni™ WMS pour le marché nord-américain, nous introduisons un système de gestion d'entrepôt mature qui a prouvé qu'il pouvait gérer toutes les complexités qui se présentent à nous. »

De nombreux entrepôts ont été conçus pour le flux de marchandises plus traditionnel où les conteneurs ou les palettes étaient reçus, stockés, fractionnés et expédiés au fur et à mesure vers leur prochaine destination. Cette circulation conventionnelle et linéaire des marchandises constituait une base prévisible à partir de laquelle il était possible d'améliorer l'efficacité. Alors que les différentes formes de désintermédiation de la chaîne d'approvisionnement - qu'il s'agisse de la vente directe au consommateur, de la livraison directe, de la livraison à domicile ou autre - introduisent de la complexité à chaque nœud du cycle de distribution, les systèmes qui les sous-tendent montrent leurs limites.

« Nous avons mis le WMS en œuvre juste avant le début des achats de Noël, et je me souviens d'un jour où nous avions reçu beaucoup de commandes. En temps normal, il aurait fallu une journée entière à nos magasiniers pour traiter autant de commandes, mais au bout de deux heures, tout était préparé et emballé. À ce moment-là, j'ai compris que le système serait rapidement rentable. », déclare Lars S. Sorensen, chef de la direction, Eventyrsport,

Avec l'introduction d'Omni™ WMS en Amérique du Nord, Tecsys cherche à permettre aux organisations du marché intermédiaire de rationaliser les opérations d'entrepôt plus complexes d'aujourd'hui tout en donnant la priorité aux caractéristiques spécifiques des pratiques de gestion d'entrepôt de classe mondiale. Alors que la population générale est de plus en plus influencée par l'effilochage numérique des canaux de distribution, les organisations de la chaîne d'approvisionnement sont confrontées à la réalité indéniable de l'inadéquation des modèles traditionnels et des logiciels patrimoniaux qui les alimentent. Omni™ WMS, un WMS agile, rapide à déployer, prêt pour le commerce numérique et l'automatisation, avec des capacités de classe mondiale dans un format prêt à l'emploi est la réponse de Tecsys à ce défi.

« L'industrie du WMS n'a pas suivi les besoins du marché », poursuit M. Courtin. Les solutions sont rigides, elles ne sont pas assez robustes ou trop compliquées, et elles ne s'adaptent ni aux besoins actuels de l'entreprise ni aux défis de demain. » Omni™ WMS relève ces défis de front tout en réécrivant le livre des règles des logiciels d'entreprise. Il s'agit d'un système de niveau entreprise qui assume une complexité de niveau entreprise avec la dextérité que vous attendez d'une solution native infonuagique. »

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

