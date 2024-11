L'auteure jeunesse Geneviève Guilbault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec

BÉCANCOUR, QC, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Centre-du-Québec, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Centre-du-Québec à l'auteure jeunesse Geneviève Guilbault. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par Honorine Youmbissi, directrice du soutien aux artistes, aux communautés et à l'action régionale au CALQ, à l'occasion de la 20e édition du Gal'Art, organisé par Culture Centre-du-Québec, au Carrefour de l'Érable à Plessisville.

L'auteure Geneviève Guilbault, Artiste de l’année au Centre-du-Québec (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Geneviève Guilbault est une auteure prolifique qui explore une grande variété de thèmes captivants pour les jeunes lecteurs et lectrices. Par son écriture à la fois intelligente et vivante et sa grande maîtrise de l'art de raconter des histoires, elle offre des pistes de réflexion sans jamais emprunter un ton moralisateur. Engagée auprès de son lectorat, Geneviève Guilbault est un modèle pour les jeunes qui, inspirés de son travail, développent un goût pour la lecture et l'écriture », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de Geneviève Guilbault

Résidente de Drummondville, Geneviève Guilbault est une auteure qui occupe une place de choix dans la littérature jeunesse. Autrefois éducatrice en petite enfance, elle se consacre aujourd'hui pleinement à l'écriture. Sa mission est simple : donner le goût de la lecture aux jeunes et aux moins jeunes en proposant une variété d'ouvrages diversifiés. Elle a publié plus d'une centaine de romans au Québec, dont plusieurs ont été édités en Europe. Elle a engendré plusieurs séries à succès qui ravissent le cœur d'un grand nombre de lectrices et de lecteurs, comme Ti-Guy La Puck, Textos et Cie et Billie Jazz, entre autres.

Pour découvrir le travail de Geneviève Guilbault, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Centre-du-Québec

Culture Centre-du-Québec est un organisme ressource visant l'accompagnement des actrices et acteurs culturels de la région pour leur professionnalisation, leur développement et leur rayonnement. Il met en œuvre des projets rassembleurs pour structurer et dynamiser son milieu. Il agit à titre de porte-parole et de conseiller auprès de la communauté artistique et culturelle et de ses partenaires et intervient auprès du grand public avec des objectifs de sensibilisation et de promotion des arts et de la culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

