L'auteur Étienne Beaulieu reçoit le Prix du CALQ - Œuvre de l'année en Estrie pour son essai La pomme et l'étoile

L'œuvre primée

La pomme et l'étoile est un essai littéraire publié aux Éditions Varia en 2019. La pomme, c'est Ozias Leduc. L'étoile, Paul-Émile Borduas. C'est à partir de la relation entre le maître et l'élève de Saint-Hilaire, entre deux générations, qu'Étienne Beaulieu parvient à penser, à aimer à la fois ses territoires intimes et collectifs. Que demander de plus, comme lectrice, comme lecteur, que de voir un auteur devenir sous nos yeux un écrivain, une prose sortir de ses gonds, un cœur s'affoler. « Je me suis enfin mis au monde », voilà les derniers mots de ce grand petit livre, œuvre de maturité qui réussit à réconcilier l'ici et l'ailleurs, le jour et la nuit, à raconter du même souffle une histoire du Québec, une histoire de l'art et une histoire d'amour. (Source : Groupe Nota bene)

À propos d'Étienne Beaulieu

Étienne Beaulieu est écrivain, éditeur, professeur et chercheur spécialiste du romantisme français et de l'essai littéraire. Cofondateur des cahiers littéraires Contre-jour en 2002, il dirige le Groupe Nota bene. Il est également directeur de la programmation des Correspondances d'Eastman. En 2014, il a fait paraitre le récit Trop de lumière pour Samuel Gaska (Lévesque, 2014), qui lui a valu les prix Jacques-Cartier Lyon/Montréal et Alfred-Desrochers, ainsi que le Grand Prix de la Ville de Sherbrooke. Il a également fait publier les essais littéraires Splendeur au bois Beckett (Nota bene, 2016), L'âme littéraire (Nota bene, 2014) et Sang et lumière. La communauté du sacré dans le cinéma québécois (L'instant même, 2007). La pomme et l'étoile est son septième livre publié.

Les œuvres finalistes

La pomme et l'étoile, essai littéraire de l'auteur Étienne Beaulieu, aux éditions Varia Québec

Bord d'attaque ǀ Bord de fuite, publication et œuvre vidéographique de l'artiste Geneviève Chevalier

Le problème avec le rose, de l'autrice Erika Tremblay-Roy, chez Lansman Éditeur, théâtre-danse créé au Petit Théâtre de Sherbrooke en coproduction avec La [parenthèse] / Christophe Garcia

