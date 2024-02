Un nouveau sondage révèle que les gens sont plus préoccupés par le paiement des biens de première nécessité

TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage commandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) révèle que 81 % des gens sont maintenant plus préoccupés par le paiement des biens de première nécessité comme l'épicerie, le loyer et l'hypothèque que par l'épargne-retraite. Selon ce même sondage, 44 % des personnes interrogées déclarent que le coût élevé de la vie les empêche de commencer à épargner pour leur retraite.

Vice-président directeur, régimes de retraite (intérim.), ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Bien que les particuliers et les familles connaissent une conjoncture économique difficile, l'ARSF exhorte les consommateurs à se préparer pour l'avenir et à s'informer sur leurs options d'épargne-retraite.

« La retraite peut sembler à des années-lumière, surtout lorsqu'on doit faire face à des dépenses d'épicerie plus élevées et à des frais de subsistance croissants », déclare Andrew Fung, vice-président directeur intérimaire, Régimes de retraite, de l'ARSF. « En ces temps difficiles, on peut avoir tendance à reléguer la retraite au second plan. Le 15 février aura lieu notre deuxième Journée annuelle de sensibilisation à la retraite, où nous encouragerons les gens à prendre un moment pour réfléchir à la qualité de vie qu'ils visent une fois qu'ils auront cessé de travailler. Il est essentiel d'épargner - mettre un peu d'argent de côté aujourd'hui vous permettra d'avoir une meilleure situation à l'avenir. »

Le sondage de l'ARSF met également en évidence les points suivants :

20 % des gens pensent qu'ils ne pourront jamais prendre leur retraite.

Seuls 17 % pensent que leur qualité de vie sera meilleure lorsqu'ils prendront leur retraite - 39 % prévoient que leur situation sera inchangée et 43 % qu'elle se dégradera.

56 % ne savent pas combien d'argent ils devront épargner pour être à l'aise à leur retraite.

27 % n'ont aucun plan pour s'assurer d'avoir suffisamment d'argent à la retraite.

88 % pensent qu'il faudrait faire plus pour encourager les gens à épargner pour leur retraite.

91 % des répondants sont d'accord pour dire qu'il faudrait en faire plus pour informer les gens sur les régimes de retraite.

60 % pensent que l'âge idéal pour commencer à penser à la retraite et à mettre de l'argent de côté est la vingtaine.

61 % en savent plus sur leur émission de télévision préférée que sur les avantages de leur régime de retraite.

« La retraite est l'une des dépenses les plus importantes de la vie. De ce fait, plus vous prendrez le temps de vous y préparer, mieux vous vous en sortirez », explique M. Fung. « Si votre employeur propose un régime de retraite, renseignez-vous sur les prestations auxquelles vous avez droit. Si vous n'avez pas accès à un régime de retraite d'employeur, informez-vous sur les autres possibilités d'épargne-retraite. Commencer à épargner tôt est le meilleur moyen d'atteindre vos objectifs financiers et de vous assurer un avenir plus prometteur. »

Le sondage en ligne a été réalisé par Forum Research du 7 au 14 décembre 2023 auprès d'un échantillon de 1 000 résidents de l'Ontario âgés de 18 ans ou plus.

Pour en savoir plus sur la Journée de sensibilisation à la retraite, consultez la page : https://www.fsrao.ca/fr/sensibilisationalaretraite

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

