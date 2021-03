L'Assurance vie Équitable nomme un nouveau président-directeur général

WATERLOO, ON, le 30 mars 2021 /CNW/ - Le conseil d'administration de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada a nommé Fabien Jeudy comme prochain président-directeur général de la compagnie. À compter du 5 juillet 2021, M. Jeudy succédera à Ronald Beettam qui prend sa retraite après 16 ans au sein de l'entreprise.

M. Jeudy est un leader collaboratif comptant plus de 30 années d'expérience dans le domaine de l'assurance, qui a œuvré à la tête de diverses équipes d'actuariat, de gestion des risques, de distribution, de marketing et d'exploitation dans les secteurs de l'assurance vie et maladie complémentaire, de la gestion de patrimoine et de l'assurance collective au Canada, aux États-Unis et en Asie.

« Ses succès reconnus dans le développement et la gestion d'équipes à haut rendement, dans l'établissement des relations à long terme avec les parties prenantes et les autorités de réglementation, dans la croissance et l'innovation dans le secteur de l'assurance et la prise de décisions à long terme, tout en tenant compte des intérêts du titulaire de contrat, font de lui le choix idéal pour diriger l'Assurance vie Équitable au cours de ses 100 prochaines années en affaires », indiquait le président du conseil d'administration, Douglas Alexander.

Ayant vécu à Montréal, M. Jeudy détient un baccalauréat en sciences (mathématiques actuarielles) de l'Université Concordia depuis 1990 ainsi que le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires. Il a commencé sa carrière en tant qu'actuaire en tarification de l'assurance vie individuelle et a poursuivi son parcours en occupant des postes variés en actuariat aux responsabilités croissantes dans les domaines du développement de produits, de l'évaluation, de la gestion des risques et de la gestion des capitaux.

Durant son parcours professionnel, Fabien Jeudy a occupé des postes techniques comportant des responsabilités de plus en plus importantes avant de passer à des postes de direction de l'exploitation comme vice-président principal et directeur de l'exploitation responsable de la gestion et de la supervision des affaires des fonctions régionales asiatiques, notamment les finances, le risque actuariel, la gestion de l'actif et du passif, les placements, la conformité juridique, les technologies de l'information, le développement de produits et les solutions en télécommunications et en technologie financière. En 2017, M. Jeudy a été nommé président-directeur général responsable des divisions de l'assurance vie et maladie complémentaire, de l'assurance collective et des régimes de retraite à Hong Kong et, en 2020, il a été nommé président. À ce titre, il s'est spécialisé dans le marché mondial des clients à valeur nette élevée, en veillant à fournir un niveau de collaboration et d'intégration exceptionnel entre les clients, les distributeurs, les produits et services, sans égard aux lieux géographiques ou aux fuseaux horaires.

« Je suis honoré du fait d'avoir été choisi par le conseil d'administration pour devenir le prochain dirigeant de l'Assurance vie Équitable et j'ai hâte de travailler avec l'équipe de direction extraordinaire et avec les personnes exemplaires qui y travaillent », mentionnait M. Jeudy. « Il existe des relations de longue date avec les conseillers et les partenaires, qui ont contribué à faire de l'Assurance vie Équitable l'une des compagnies mutuelles les plus importantes et les plus stables financièrement au Canada. Je me réjouis à la perspective de travailler avec toutes ces personnes afin que nous puissions continuer à offrir d'excellents produits et services à nos clients.

