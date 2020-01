L'Assurance vie Équitable commence les célébrations de son 100e anniversaire!

WATERLOO, ON, le 8 janv. 2020 /CNW/ - l'Assurance vie Équitable aura 100 ans cette année et nous entamons une année remplie de célébrations excitantes du centenaire avec nos employés, nos partenaires, nos clients et nos collectivités!

L'Assurance vie Équitable a commencé son exploitation le 19 novembre 1920 sous le nom de Ontario Equitable Life and Accident Insurance Company dans un bureau loué de deux pièces situé sur la rue King à Waterloo, en Ontario. Son fondateur, Sydney Tweed, utilisait une dactylo louée et a fait l'achat de meubles d'une valeur de 150 $ pour meubler l'endroit qu'il partageait avec un commis.

Au cours des 100 dernières années, à travers des défis historiques et financiers importants - deux guerres mondiales, la Grande Dépression, les crises économiques des années 80 et 90, des défis en matière de réglementation, ainsi qu'une croissance et une expansion considérables face à la forte concurrence de l'industrie - l'Assurance vie Équitable du Canada est devenue l'une des compagnies mutuelles les plus importantes et stables financièrement au Canada. Comptant plus de 750 employés et un réseau de 10 000 producteurs indépendants partout au Canada, notre siège social se trouve toujours à Waterloo, à seulement 1,5 kilomètre de l'endroit où nous avons fait nos débuts.

« Pendant 100 ans, nous avons protégé ce qui importe le plus aux Canadiens », déclare

Ron Beettam, qui s'est joint à l'Assurance vie Équitable en 2005 en tant que président-directeur général. « Nous sommes fiers de notre passé et de toutes les réalisations qui nous ont menées là où nous sommes aujourd'hui, et nous sommes enthousiastes quant à l'avenir alors que l'Assurance vie Équitable du Canada entame le prochain siècle ».

Un site Web dédié au 100e anniversaire, le www.100equitable.ca, a été lancé aujourd'hui pour souligner les étapes historiques de la compagnie et pour communiquer des renseignements au cours de l'année à propos des activités liées au 100e anniversaire qui sont prévues en 2020, notamment :

le concours « L'Assurance vie Équitable redonne » qui offre à cinq œuvres de bienfaisance au Canada un prix de 10 000 $ chacune selon leurs participations gagnantes;

à gagner : des clients choisis au hasard se verront remettre la somme de 100 $. Il y aura en plus trois grands prix qui seront remis à des clients choisis au hasard à la fin de l'année; et dans le cadre du 100e anniversaire, le don d'une somme importante sera annoncé en mai et sera remis à un organisme de la région de Waterloo qui contribue à renforcer nos collectivités.

Pour de plus amples renseignements et pour lire le règlement officiel du concours ou du tirage, veuillez visiter le www.100equitable.ca. Assurez-vous d'y retourner souvent pour voir toutes les photos et vidéos de nos célébrations d'anniversaire tout au long de l'année.

