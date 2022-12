L'Association pulmonaire du Québec réclame la gratuité des vaccins de pointe

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec souhaite aviser le gouvernement sur la forte volonté des Québécois.e.s à obtenir gratuitement les vaccins contre le zona, le pneumocoque et l'influenza, de la même manière que les autres vaccins déjà couverts par le Programme québécois d'immunisation (ex. : rougeole, hépatites). Il s'agit d'une des principales constatations tirées du sondage réalisé entre le 18 et le 24 octobre dernier auprès de 1 001 répondant.e.s.

Selon les résultats du sondage dévoilés aujourd'hui, environ huit Québécois.e.s sur dix croient que les vaccins contre le zona, le pneumocoque et l'influenza devraient être gratuits pour tous, en tout temps. Ces derniers (80 %) croient que le gouvernement du Québec devrait rendre le vaccin contre le zona gratuit, suivi de très près par le vaccin contre l'influenza (79 %) et celui contre les infections à pneumocoque (78 %).

La gratuité des vaccins pourrait coûter cher à l'État, mais cela ne fait pas dérougir l'appui au projet. L'appui à la gratuité des vaccins contre le zona, le pneumocoque et l'influenza est d'environ 70% chez les Québécois.e.s qui sont confronté.e.s à l'idée selon laquelle le projet pourrait coûter des millions de dollars au gouvernement.

Les résultats du sondage permettent aussi de tirer différents constats :

Presque la totalité des aîné.e.s ( 90 % ), qui sont les principaux touchés par ces maladies, sont favorables à la gratuité des vaccins ;

), qui sont les principaux touchés par ces maladies, sont favorables à la gratuité des vaccins ; Au moins 71 % des aîné.e.s sondé.e.s ne possèdent pas de couverture privée pour les vaccins qui ne sont pas couverts par le régime public, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas d'assurance privée ou bien que leur assurance privée ne couvre pas la vaccination.

Le sondage révèle d'autant plus la disposition des Québécois.e.s à recevoir un vaccin si ce dernier devenait entièrement gratuit :

42 % des Québécois.e.s et 51% des aîné.e.s seraient prêts à recevoir le vaccin contre le zona s'il était gratuit ;

et 51% des aîné.e.s seraient prêts à recevoir le vaccin contre le zona s'il était gratuit ; La moitié des Québécois.e.s. considérerait le vaccin contre le pneumocoque et le vaccin contre l'influenza s'ils étaient gratuits.

Citation

« Nous applaudissons la décision rendue par le gouvernement québécois d'offrir gratuitement le vaccin contre l'influenza pour l'année à venir. Nous soulignons toutefois que des efforts supplémentaires doivent être posés afin de protéger les personnes plus vulnérables comme nos aîné.e.s ainsi que les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire. Étant beaucoup plus à risque de développer des complications graves, voire fatales, en contractant une maladie telle que le zona, l'influenza ou la pneumonie, une réforme en matière d'accessibilité aux vaccins de pointe au Québec s'avère nécessaire. L'Association pulmonaire du Québec appelle donc le gouvernement à agir dès maintenant. »

- Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec

