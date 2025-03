, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Association pulmonaire du Canada (APC) est l'un des rares organismes nationaux à avoir été choisie par le Gouvernement du Canada pour proposer des candidatures méritantes en vue de recevoir la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Avec l'aide de nos partenaires à travers le pays et du grand public, nous avons dressé une liste de personnes qui ont contribué de manière exceptionnelle à la santé pulmonaire au Canada.

À partir de cette liste, un comité de sélection a identifié 39 pionnier(-ère)s de la recherche respiratoire, clinicien-nes compatissant-es et engagé-es, militant-es infatigables et déterminé-es, et éducateur(-trice)s inspirant-es qui ont apporté les contributions les plus remarquables et les plus soutenues dans le domaine.

L'Association pulmonaire du Canada est heureuse de présenter la Médaille du couronnement du roi Charles III aux personnes suivantes :

Dr Shawn Aaron (Ont.)

Dre Anju Anand (Ont.)

Vibhas Bapat (Ont.)

Dr Allan Becker (Man.)

Dr Jean Bourbeau (Qc)

MaryAnn Bradley (Ont.)

Dre Dina Brooks (Ont.)

Dre Pat Camp (C.-B.)

Tina Campbell (Sask.)

Dr Christopher Carlsten (C.-B.)

Neil Collishaw (Ont.)*

Diane Colton (Alb.)

Dre Francine Ducharme (Qc)

Dre Andrea Gershon (Ont.)

Ralph Gouda (Ont.)

Dr Brian Graham (Sask.)

Dr Samir Gupta (Ont.)

Dr Andrew Halayko (Man.)

Debbie Homik (Man.)

Neil Johnston (Man.)

Dr Alan Kaplan (Ont.)

Dr Stephen Lam (C.-B.)

Dr Larry Lands (Qc)

Dr Richard Leigh (Alb.)

Trent Litzenberger (Sask.)

Dre Diane Lougheed (Ont.)

David Osborne McDonald (Alb.)

Lynn McDonald (Ont.)

Dre Neeloffer Mookherjee (Man.)

Dre Grace Parraga (Ont.)

Dr Christopher Pascoe (Man.)

Dr Graeme Rocker (N.-É.)

Dr Georg Schmölzer (Alb.)

Dre Sanja Stanojevic (N.-É.)

Dre Elizabeth Tullis (Ont.)

Barbara Walls (N.-B.)

Dre Susan Waserman (Ont.)

Angeline Webb (Alb.)

Dre Amy Wong (Ont.)

* à titre posthume

Visitez poumon.ca pour une brève description de la contribution de chaque lauréat-e à la santé pulmonaire au Canada.

Lors d'une cérémonie virtuelle, en mars 2025, nous célébrerons les réalisations remarquables de nos récipiendaires et partagerons un moment de reconnaissance.

SOURCE Association pulmonaire du Canada

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Nicole Lamoureux, Association pulmonaire du Canada, [email protected]