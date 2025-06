CHICAGO and OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Alors que les feux de forêt continuent de se multiplier en Amérique du Nord, l'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada collaborent une deuxième année consécutive pour sensibiliser le public aux risques de santé associés à la fumée de ces incendies, informer les gens sur les moyens de se protéger, et promouvoir des stratégies afin de réduire l'occurrence de feux de forêt catastrophiques.

La hausse des températures et la modification des systèmes de précipitations contribuent à des sécheresses plus longues et plus marquées qui créent des conditions propices au déclenchement de feux de forêt et de prairies ainsi qu'à leur propagation rapide. Ces récentes années, le Canada et les États-Unis ont connu une augmentation marquée de la fréquence et de l'intensité des feux de forêt, et l'on observe que la fumée peut se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres au-delà de la frontière internationale, avec des répercussions plus importantes sur la santé.

Le Canada a connu en 2023 la pire année de son histoire en matière de feux de forêt - des brasiers de grande ampleur ont touché l'ensemble des 13 provinces et territoires. L'année 2024 a été moins embrasée, mais figure néanmoins parmi les six saisons les plus marquées par des feux de forêt au cours des 50 dernières années. Les États-Unis ont également connu une hausse du nombre de feux de forêt, avec 64 897 cas en 2024, contre 56 580 l'année précédente, notamment à Hawaï et dans des régions du Midwest et de la côte Est qui ne sont généralement pas sujettes à des feux de forêt graves. Cette année, la saison des feux de forêt au Canada a commencé moins abruptement, mais les États-Unis ont déjà connu des brasiers dévastateurs dans le sud de la Californie, notamment les deuxième et troisième plus destructeurs de l'État, ainsi que des feux considérables au Texas, au New Jersey, en Oklahoma, en Floride et en Caroline du Sud.

« Les feux de forêt catastrophiques affectent la santé pulmonaire des habitant-es de toutes les régions des États-Unis et du Canada », souligne Harold Wimmer, président-directeur général de l'American Lung Association. « Nous constatons non seulement une augmentation de la fréquence et des ravages des incendies, mais également une fumée dangereuse et des particules polluantes qui se dispersent sur une zone plus vaste. Notre partenariat avec l'Association pulmonaire du Canada est essentiel pour veiller à ce que les résident-es des deux pays comprennent la probabilité et les dangers des feux de forêt, et sachent comment se protéger ainsi que leur famille, en particulier les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire, contre les effets de santé potentiellement dévastateurs de la fumée et de la pollution particulaire. »

« Nous tenons souvent pour acquis le simple fait de prendre une bonne respiration profonde », rappelle Sarah Butson, présidente-directrice générale de l'Association pulmonaire du Canada. « Cependant, lorsque la fumée des feux de forêt atteint nos communautés, il nous est parfois impossible de le faire, même dans notre maison. Nous devons tou-te-s nous préoccuper des répercussions que les feux de forêt et les conditions météorologiques extrêmes comportent pour nos communautés et notre santé. »

La fumée des feux de forêt présente des risques sérieux pour la santé de toute personne qui la respire. La fumée contient de minuscules particules, certaines si petites qu'elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et même entrer dans la circulation sanguine, ce qui peut aggraver les symptômes des maladies pulmonaires chroniques et causer des crises d'asthme, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. En plus des personnes atteintes de maladies pulmonaires, les groupes susceptibles d'être plus exposés aux risques de santé liés à la fumée des feux de forêt sont les personnes noires et autochtones, les personnes de couleur, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de pauvreté, les femmes enceintes et les personnes qui travaillent dehors. De récentes études ont également mis en relief les répercussions mentales et émotionnelles des feux de forêt et de la pollution de l'air qu'ils engendrent.

Selon la matière qui brûle, la fumée des feux de forêt peut contenir d'autres substances nocives. Par exemple, la fumée produite par un feu qui va jusqu'à brûler des maisons et des véhicules peut contenir du plomb et d'autres métaux et polluants. La fumée des feux de forêt peut également contribuer à des niveaux malsains de pollution par l'ozone, posant des risques supplémentaires pour la santé pulmonaire.

Afin de protéger les populations des deux pays contre les effets nocifs de la fumée des feux de forêt sur la santé, l'American Lung Association et l'Association pulmonaire du Canada unissent à nouveau leurs efforts dans trois domaines clés :

