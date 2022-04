L'Association patronale nationale des CPE conclut une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia LeBel, et le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, sont heureux d'annoncer la conclusion d'une entente de principe entre l'Association patronale nationale des CPE et la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, qui représente plus de 3 000 employées et employés.

Cette entente propose, entre autres, des bonifications à la rémunération et aux conditions de travail du personnel visé. Comme dans toute négociation, le détail du contenu de l'entente demeure confidentiel jusqu'à ce que celle-ci ait été entérinée par les membres.

Citations :

« Je salue le travail des parties négociantes, à savoir le syndicat et l'employeur. Je tiens à souligner en particulier le travail de l'Association, qui a permis la conclusion d'une entente importante avec les tables de Montréal-Laval, Mauricie-Centre-du-Québec et Montérégie. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale

et présidente du Conseil du trésor

« Je me réjouis de cette entente, qui nous permettra de maintenir nos éducateurs et éducatrices au sein de notre réseau de services de garde. Il s'agit ainsi d'un pas important dans la création de places pour nos enfants. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Lien connexe :

www.tresor.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Renseignements: Sources : Florence Plourde, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Cell. : 418 670-5939; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille, Cell. : 418 558-6039, [email protected]; Information : Marie-Ève Fillion, Conseillère en affaires publiques, Ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Tél. : 418 781-9520, [email protected]