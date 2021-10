L'Association des Pompiers de Montréal rend un ultime hommage au pompier Pierre Lacroix, mort au devoir à l'issue d'un sauvetage nautique visant à porter secours à deux citoyens en détresse dans les eaux des rapides de Lachine

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense tristesse et une reconnaissance sans limites que les pompiers de Montréal ont accompagné aujourd'hui à son dernier repos leur collègue Pierre Lacroix qui a fait sacrifice de sa vie, le dimanche 17 octobre dernier, lors d'un sauvetage de deux citoyens en péril dans les rapides de Lachine ; sauvetage nautique qui a tourné au tragique, en soirée, contre toutes attentes.

Des délégations de pompiers, de policiers, de sauveteurs et de professionnels de la sécurité publique de tous les horizons sont venues rendre un ultime hommage, à la Basilique Notre-Dame de Montréal, à leur confrère mort au devoir, et dont les états de services illustraient parfaitement bien la grandeur d'âme de l'homme pour qui le service à la communauté était une priorité de tous les instants.

Le président de l'Association des Pompiers de Montréal, Chris Ross, et le conseil syndical de l'organisme se sont dits très émus et touchés par la vague de sympathie et les multiples témoignage de condoléances qui ont afflué de toutes parts, d'aussi loin que depuis de multiples grandes villes américaines, dont Washington, siège de l'Association internationale des pompiers (IAFF), de l'Ouest canadien et d'Europe qui ont ainsi salué le courage et l'esprit d'abnégation du pompier Pierre Lacroix qui demeurera une source d'inspiration inaltérable pour l'ensemble de ses collègues de la caserne 64 autant que pour tous les pompiers de Montréal et l'ensemble de la grande famille professionnelle des pompiers.

Monsieur Ross a salué le courage de la famille Lacroix qui surmonte cette épreuve avec dignité et sérénité ; appuyée par l'Association et le Service de sécurité-incendie de Montréal (SIM). « Nous faisons et ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir la famille éprouvée et lui apporter tout le soutien auquel elle est en droit de s'attendre en ces tragiques circonstances » a poursuivi le président de l'Association des Pompiers de Montréal qui a tenu à souligner le caractère exceptionnel de la collaboration assumée entre l'Association et le SIM qui a rendu possible la tenue de ces funérailles civiques précédées d'une chapelle ardente, en l'honneur du disparu.

L'histoire du Service de sécurité-incendie de Montréal révèle tristement que depuis le milieu du 19e siècle, 129 pompiers sont décédés au devoir, précédemment, lors de 96 événements tragiques survenus à Montréal. Leur mémoire subsiste cependant grâce, notamment, à un monument, coulé en bronze, et érigé en leur honneur, création de l'artiste sculpteur montréalais, Jean-Pierre Busque, dans le parterre du siège administratif de l'Association et du Centre de services financiers des pompiers, sis au 2600, boulevard Saint-Joseph Est, à Montréal.

« Cette œuvre de 8 pieds de hauteur est le témoin vivant de la mémoire de ceux que nous n'oublierons jamais » a conclu monsieur Ross.

SOURCE Association des pompiers de Montréal

