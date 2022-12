L'ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC DÉVOILE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION RENOUVELÉ ET RAPPELLE SES PRIORITÉS

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le sillage de son assemblée générale annuelle du 17 novembre 2022, l'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) présente un conseil d'administration renouvelé, au sein duquel le président, M. Marc Hamilton, est reconduit dans ses fonctions de président. L'AMQ remercie chaleureusement ses membres pour la confiance accordée à ses nouveaux administrateurs, une équipe plus que jamais déterminée à travailler pour l'intégration des microbiologistes au système professionnel québécois.

« Je suis extrêmement fier de cette confiance réitérée par les membres à mon endroit. Je suis très heureux de pouvoir piloter un conseil d'administration formé de personnes aussi compétentes que résolues à travailler pour que les microbiologistes disposent de leur propre ordre professionnel. Il est grand temps que l'exercice de la microbiologie soit encadré adéquatement et que le public québécois soit pleinement protégé. J'ai l'intime conviction que nous sommes la meilleure équipe pour y parvenir, et nous y travaillerons sans relâche. Il en relève de la sécurité des Québécoises et des Québécois. », souligne M. Marc Hamilton, président sortant réélu du conseil d'administration de l'AMQ.

La microbiologie vise à contrer la propagation des microorganismes nuisibles ou pathogènes, à contrôler et certifier selon les règles applicables la qualité microbiologique, qu'il s'agisse des laboratoires et experts médicaux, de l'eau, de l'air et la contamination par moisissures, de l'innocuité et la salubrité microbienne des aliments ou encore des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

En rappel, l'exercice de la microbiologie au Québec n'est pas exclusif ni à titre réservé. Il n'est pas encadré par le Code des professions ou par une loi constitutive propre. Les microbiologistes qui pratiquent cette discipline ne sont pas, pour le moment, membres d'un ordre professionnel. Il existe donc un réel risque de préjudice grave pour la population québécoise, un risque évitable.

Voici la nouvelle mouture du conseil d'administration de l'AMQ :

Marc Hamilton : président, administrateur et président de Eurofins EnvironeX;

Isabelle Barette : administratrice et directrice des opérations alimentaires et pharmaceutiques chez Eurofins EnvironeX;

Nesrine Benhadj , administratrice et étudiante à l'Université de Montréal;

, étudiante diplômée de l'Université de Montréal; Christian L. Jacob : administrateur et directeur chez Lab'eau-air-sol;

Jean-François Lafrenière : administrateur et directeur chez Nvira environnement;

Henriette Jetten : administratrice et analyste en laboratoire chez KDC Knowlton;

Association des microbiologistes du Québec

L'Association des microbiologistes du Québec (AMQ) représente plus de 500 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. Depuis sa fondation en 1975 en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies (C-38), l'AMQ est la seule association professionnelle au Québec offrant une reconnaissance professionnelle en microbiologie. Sa mission est d'assurer la protection du public et de représenter les microbiologistes du Québec, par la promotion d'une pratique professionnelle de la microbiologie.

https://www.microbiologistes.ca/fr/

